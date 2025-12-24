باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سرهنگ پاسدار توکل فرهادی در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان اهر شناسایی، حمایت و توانمندسازی گروههای خلاق و متعهد در حوزه تولید محتوای دیجیتال را اصلیترین هدف این رویداد برشمرد و گفت: رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، بستری برای پرورش ایدههای نوآورانه در عرصه رسانههای نوین می باشد.
وی افزود: این رویداد در پنج بخش نرمافزار موبایلی، پویانمایی، بازی موبایلی، ویدئو موشن و گرافیک و با محورهای موضوعی دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به دستاوردهای مهم علمی ، نظامی و دفاعی بسیج در ۴ دهه گذشته افزود:با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتدار علمی کشور، وظیفه بسیج در این زمینه بسیار سنگین و تاثیرگذار است و بسیج با بهرهگیری از ظرفیت همه اقشار جامعه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار دارد.
فرهادی زبان هنر را بهترین ، رساترین و اثرگذارترین زبان در دنیا عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از هنر یکی از عرصههای مهم بسیجیان برای مقابله با اهداف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه ناحیه اهر ضمن تاکید بر تقویت و رواج هنر ایرانی- اسلامی در جامعه گفت: همواره بسیج و سپاه حامی هنر و هنرمندان است و تلاش ما بر جذب حداکثری آحاد مردم است.
گفتنی است هفتمین دوره رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه فضای مجازی و تقویت جریانسازی رسانهای در کشور برگزار میشود.
پوستر این رویداد ملی با حضور فرمانده سپاه، امام جمعه، روسای دانشگاههای آزاد اسلامی، دانشکده ملی کشاورزی و دانشکده ملی مهارت شهید چمران، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، انجمن هنر عکاسی، بسیج هنرمندان، بسیج رسانه و جمعی از فعالان فضای مجازی و سایبری رونمایی شد.
این رویداد به صورت رقابتی و تیمی برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در حوزههای مختلف تولید محتوای دیجیتال از جمله پویانمایی، بازیهای موبایلی، نرمافزارهای کاربردی، موشنگرافیک، پوستر و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس اعلام حسن پاشایی دبیر جشنواره مهلت ثبتنام از ۲ الی ۲۳ دیماه تعیین شده و علاقمندان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام به نشانی زیر نسبت به نامنویسی اقدام کنند:🔗 https://event.bsjmajazi.ir/
فرآیند برگزاری و داوری آثار در روز ۲۵ دیماه انجام خواهد شد و در پایان نیز آیین اختتامیه رویداد با معرفی و تجلیل از برگزیدگان برگزار میشود.