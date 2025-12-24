شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از بارش برف در برخی از روستا‌های شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود سامانه بارشی به کشور؛ بارش برف و باران در نخستین روز‌های فصل زمستان شروع به بارش کرد. روستا‌های شهرستان گرگان استان گلستان نیز از این بارش‌ها بی نصیب نماندند و با این بارش درختان و معابر این شهرستان جامه سپید بر تن کردند.
شهروندخبرنگار ما با گشت و گذاری به برخی از روستا‌های این شهرستان حال و هوای زمستانی برخی از روستا‌های این شهرستان مانند جاده جنگل توسکستان؛ چهارباغ؛ روستای محمدآباد کتول؛ روستای مرزکوه و روستای زیارت را به نمایش گذاشت.

منبع: اکبری - گلستان

حال و هوای زمستانی برخی از روستاهای گرگان
 
بارش برف
 
حال و هوای زمستانی برخی از روستاهای گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار
 
حال و هوای زمستانی برخی از روستاهای گرگان

