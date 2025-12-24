رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تاکید کرد: اربعین، انقلابی انسان‌ساز و زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین "علی شیرازی" در پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی (ع)» با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای فراجا، اظهار داشت: هرچه داریم از امام راحل است؛ او ما را از ظلمت به نور هدایت کرد و ملت ایران را به انقلابی عاشورایی پیوند زد که یکی از بزرگ‌ترین ثمرات آن، شکل‌گیری حماسه عظیم راهپیمایی اربعین حسینی است.

وی با تأکید بر نقش شهدای مدافع حرم در احیای زیارت اربعین، افزود: گام‌های اولیه شکل‌گیری حماسه اربعین را شهدای مدافع حرم برداشتند و در رأس آنان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار دارد؛ اگر این شهدا نبودند، امروز اثری از امنیت کربلا و این اجتماع عظیم وجود نداشت و همه ما مدیون خون پاک این شهیدان هستیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا که در این مراسم حضور داشتند، گفت: حضور پدران، مادران و خانواده‌های شهدا این محفل را نورانی کرده است و ما به احترام این عزیزان، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به تقارن این مراسم با روز شهادت امام هادی (ع)، در آستانه سالروز عملیات کربلای ۴ و نزدیکی سالگرد شهادت سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: توفیق بزرگی است که در چنین ایامی در جشنواره‌ای با محور فرهنگ عاشورا گرد هم آمده‌ایم و بار دیگر با امام حسین (ع) و شهدای عاشورا پیمان می‌بندیم که تا آخرین نفس پای ارزش‌های مکتب حسینی بایستیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره حاصل ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی است، افزود: از همه عزیزانی که با قلم، هنر، شعر، عکس، فیلم و فعالیت‌های فرهنگی در شکل‌گیری این جشنواره نقش داشتند، به‌ویژه سردار "هوشیار"، سردار "بهرامی" و تمامی دست‌اندرکاران صحنه و پشت صحنه قدردانی می‌کنم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه زیربنای اربعین را شهدا بنا نهاده‌اند، تصریح کرد: در طول تاریخ، بسیاری برای زیارت امام حسین (ع) به شهادت رسیدند و شهدای دفاع مقدس با شعار «یا کربلا یا شهادت» جرقه این حرکت عظیم را زدند؛ شهدای مدافع حرم نیز با الگوگیری از همان فرهنگ، زمینه‌ساز گسترش راهپیمایی اربعین شدند.

وی اربعین را یک انقلاب بزرگ فرهنگی و معنوی دانست و گفت: راهپیمایی اربعین امروز جهانی شده است؛ هم عشق به حسین (ع)، هم معرفت حسینی و هم پیام کربلا جهانی شده و دشمنان نیز با عصبانیت این عظمت را رصد می‌کنند، زیرا اربعین یک حماسه انسان‌ساز و دل‌دگرگون‌کننده انسان است.

حجت‌الاسلام شیرازی افزود: اربعین بزرگ‌ترین راهپیمایی مردمی تاریخ بشر است؛ حرکتی خودجوش که در آن همه اقشار مردم، از زن و مرد و پیر و جوان تا جانبازان و معلولان، با اخلاص و ایثار در میدان جهاد با نفس، استکبار و طاغوت حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت ثبت خاطرات و تجربیات زائران اربعین تأکید کرد: برای تبیین حقیقت اربعین باید خاطرات و تجربه‌های معنوی تک‌تک زائران ثبت و ماندگار شود؛ بسیاری از افراد در وصیت‌نامه‌های خود نوشته‌اند که شهادت را از مسیر اربعین آموخته‌اند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با نگاه به آینده این حماسه، اظهار داشت: هرچه به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نزدیک‌تر می‌شویم، عظمت اربعین و اسلام زیباتر جلوه خواهد کرد و باید خود را برای آن روز آماده کنیم؛ پلیس جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح از یاران اصلی امام زمان (عج) خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر نقش جوانان و نخبگان در گسترش پیام اربعین، گفت: باید از ظرفیت فکری جوانان برای تقویت و بین‌المللی‌سازی جشنواره اربعین استفاده کنیم و پیام اربعین را به ملت‌های جهان برسانیم؛ از همه علاقه‌مندان می‌خواهم طرح‌ها و ایده‌های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا سال آینده جشنواره‌ای پربارتر و باشکوه‌تر برگزار شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از برگزیدگان این جشنواره و تعدادی از خانواده شهدا توسط رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اهدای لوح تقدیر شد و از پنج جلد کتاب ره آورد اربعین نیز توسط خانواده شهدا رونمایی شد.

