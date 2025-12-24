دبیرکل سازمان بدر عراق با رد شایعات درباره انحلال الحشد الشعبی، تاکید کرد که امنیت عراق و انحصار سلاح در دست دولت، تصمیمی کاملا ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق امروز چهارشنبه تاکید کرد که موضوع انحلال «الحشد الشعبی» تنها شایعه است. او همچنین خاطرنشان کرد که انحصار سلاح در دست دولت، یک تصمیم کاملا عراقی است.

العامری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: «انحلال حشد الشعبی شایعه است و ما هرگز آن را نخواهیم پذیرفت. خلع سلاح یک تصمیم داخلی و عراقی است و ما نمی‌پذیریم که این موضوع، تصمیمی خارجی یا از سوی بیگانگان باشد.»

او با بیان اینکه مرجعیت دینی همواره بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد و آنها نیز به آن باور داریم، گفت: «موضوع خلع سلاح با پایان یافتن ماموریت ائتلاف بین‌المللی و تحقق حاکمیت ملی کامل در عراق مرتبط است.»

العامری در بخش دیگری از سخنانش به مسائل پارلمانی اشاره کرد و گفت: «اولین جلسه پارلمان، باز نخواهد بود (جلسه باز یا بدون محدودیت زمانی نخواهد بود) و ما اطمینان بالایی داریم که انتخاب رئیس مجلس و نایب‌های او نهایی خواهد شد.» او تاکید کرد که تمامی گروه‌ها در دولت آینده مشارکت خواهند داشت و موفقیت این دولت متعلق به همه مولفه‌های سیاسی عراق است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)