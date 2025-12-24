باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا اکبریزاده، مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت امروز در آیین تجلیل از سرآمدان پژوهشی دانشگاه ملی مهارت استان فارس در شیراز با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات پژوهشی مسئلهمحور گفت: گرنت پژوهشی دانشگاه از ۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت افزود: تاکنون ۲۵ درصد از اعتبار فوق به حساب دانشگاهها واریز شده و ۱۵۰ میلیارد ریال باقیمانده نیز تا سال ۱۴۰۵ تخصیص خواهد یافت.
او با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از فعالیتهای علمی، بیان کرد: ردیفهای بودجهای جدید برای پشتیبانی از پروژههای دانشجویی تعریف شده و در نخستین سال اجرای این طرح، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار بهزودی در قالب برشهای استانی به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت با اشاره به ماهیت کارگاهی این دانشگاه گفت: حدود ۷۰ درصد واحدهای درسی دانشجویان به آموزشهای عملی اختصاص دارد و تجهیز و بهروز کردن کارگاهها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
او یادآور شد: وزیر علوم در این زمینه قول مساعد داده و اعتباراتی برای خرید تجهیزات از جمله ۱۱۰ میلیارد ریال برای کارگاههای طراحی دوخت اختصاص یافته است.
اکبریزاده همچنین از تدوین پروپوزالی برای جذب تکنسینهای ماهر خبر داد و افزود: در صورت تأیید سازمان اداری و استخدامی، تعداد قابل توجهی نیروی متخصص بهعنوان دستیار استاد جذب خواهند شد که اولویت با دانشآموختگان دانشگاه ملی مهارت است.
دستاوردهای پژوهشی و حمایت از اعضای هیأت علمی
او با اشاره به تولید ۵۵۸ مقاله در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۱ مقاله در سال ۱۴۰۴ گفت: حق پژوهش این مقالات بهزودی به اعضای هیأت علمی پرداخت خواهد شد. همچنین براساس آییننامه جدید، اعتبارات پژوهشی به اعضای حقالتدریس نیز تعلق خواهد گرفت.
اکبریزاده افزود: امسال ۴۴ پرونده سرآمدان پژوهشی از ۳۱ استان کشور بررسی شد که در نهایت ۹ نفر مورد تجلیل قرار گرفتند.
تربیت نیروی انسانی ماهر؛ رمز توسعه صنعتی
محمود صادقپور، رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس، در این آیین با تأکید بر نقش نیروی کار ماهر در توسعه صنعتی گفت: کیفیت آموزش باید خط قرمز دانشگاه باشد و پژوهشها نیز باید کاربردی و در راستای رسالت دانشگاه انجام شوند.
او خاطرنشان کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانشآموزان پایه دهم به هنرستانها هدایت خواهند شد و دانشگاه ملی مهارت باید ظرفیتهای آموزشی و رفاهی لازم را برای پذیرش این دانشجویان فراهم کند.
صادقپور با اشاره به موفقیتهای دانشجویان دانشگاه ملی مهارت گفت: با وجود محدودیتها، دانشجویان این دانشگاه توانستند رتبه نخست ورودی مسابقات بینالمللی بریکس را کسب کنند.
رحیم امینزاده، معاون پژوهشی دانشگاه ملی مهارت فارس، نیز در ادامه مراسم اظهار داشت: مأموریت دانشگاه ارائه آموزش کاربردی به دانشجویان است و با بهرهگیری از شیوه مهندسی معکوس، دانش کاربردی با کمترین زمان و هزینه در اختیار آنان قرار میگیرد.
او افزود: صنایع کشور همواره از جذب دانشجویان این دانشگاه استقبال کرده و آنان را بورس تحصیلی میکنند؛ بنابراین دغدغهای در زمینه اشتغال فارغالتحصیلان وجود ندارد.
در پایان این آیین از اعضای هیأت علمی برتر، کارکنان پژوهشگر، شرکتهای فناور منتخب و دانشجویان برگزیده مهارتی و پژوهشی دانشگاه ملی مهارت تجلیل شد.