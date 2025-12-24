باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عملیات گسترده برفروبی و نمکپاشی در محور ارتباطی فیروزآباد به قلایی از توابع شهرستان سلسله آغاز و با جدیت در حال اجراست. این محور به دلیل اهمیت ارتباطی و تردد روزانه شهروندان، از جمله مسیرهای اولویتدار راهداری در زمان بارشهای زمستانی محسوب میشود.
این عملیات با هدف افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از بروز حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور خودروها توسط عوامل پرتلاش راهداری انجام میشود. نیروهای راهداری با بهرهگیری از ماشینآلات تخصصی از جمله برفروب، نمکپاش و تجهیزات امدادی، بهصورت مستمر در حال پاکسازی سطح جاده و پخش نمک برای جلوگیری از یخزدگی هستند.
ادامه این اقدامات تا زمان پایداری شرایط جوی و اطمینان از ایمن بودن مسیر در دستور کار قرار دارد تا شهروندان، رانندگان و ساکنان منطقه بتوانند با آرامش و اطمینان خاطر در این محور تردد کنند. همچنین از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی زمستانی و توجه به هشدارهای راهداری، عوامل اجرایی را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.