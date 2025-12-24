در پی بارش‌های اخیر برف و کاهش محسوس دما که موجب لغزندگی سطح جاده و ایجاد اختلال در تردد وسایل نقلیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عملیات گسترده برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور ارتباطی فیروزآباد به قلایی از توابع شهرستان سلسله آغاز و با جدیت در حال اجراست. این محور به دلیل اهمیت ارتباطی و تردد روزانه شهروندان، از جمله مسیر‌های اولویت‌دار راهداری در زمان بارش‌های زمستانی محسوب می‌شود.

این عملیات با هدف افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از بروز حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور خودرو‌ها توسط عوامل پرتلاش راهداری انجام می‌شود. نیرو‌های راهداری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات تخصصی از جمله برف‌روب، نمک‌پاش و تجهیزات امدادی، به‌صورت مستمر در حال پاکسازی سطح جاده و پخش نمک برای جلوگیری از یخ‌زدگی هستند.

ادامه این اقدامات تا زمان پایداری شرایط جوی و اطمینان از ایمن بودن مسیر در دستور کار قرار دارد تا شهروندان، رانندگان و ساکنان منطقه بتوانند با آرامش و اطمینان خاطر در این محور تردد کنند. همچنین از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی زمستانی و توجه به هشدار‌های راهداری، عوامل اجرایی را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش برف ، لرستان
خبرهای مرتبط
پیش بینی بارش برف در ارتفاعات لرستان
بارش برف در گردنه رازان خرم آباد+فیلم
تصاویری از بارش شدید برف در محور‌های مواصلاتی ازنا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط خودروی سمند به رودخانه کشکان در محور پلدختر – خرم‌آباد + فیلم
جشنواره سیب لرستان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شد
انهدام باند مرگ با کشف بیش از یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
برفی شدن محور فیروزآباد به قلایی در شهرستان سلسله + فیلم
آخرین اخبار
انهدام باند مرگ با کشف بیش از یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
سقوط خودروی سمند به رودخانه کشکان در محور پلدختر – خرم‌آباد + فیلم
برفی شدن محور فیروزآباد به قلایی در شهرستان سلسله + فیلم
جشنواره سیب لرستان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شد