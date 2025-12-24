باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه بلافاصله به نیروهای امدادی و اورژانس اطلاع داده شد و تیمهای امداد و نجات در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند. خوشبختانه با وجود شدت حادثه و خطرات ناشی از سقوط به رودخانه، این سانحه تلفات جانی به همراه نداشت.
دو سرنشین خودرو به طرز معجزهآسایی از این حادثه جان سالم به در بردند و پس از خروج از خودرو، توسط عوامل امدادی مورد بررسی قرار گرفتند. طبق اعلام منابع محلی، سرنشینان تنها دچار جراحات سطحی شدهاند و وضعیت عمومی آنها رضایتبخش گزارش شده است.
علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و از رانندگان خواسته میشود با توجه به شرایط جادهای، بهویژه در محورهای کوهستانی و حاشیه رودخانهها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.