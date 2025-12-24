باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و گرامیداشت استاد دکتر احمدرضا دهپور که در سالن اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی این استان برگزار شد، گفت: نگاه علمی و پژوهشی در کنار نگاه اجرایی، مکمل یکدیگرند و هر دو برای توسعه نظام سلامت و ارتقای جایگاه دانشگاهی استان ضروری است.

او افزود: در سخن گفتن از آموزش عالی در ایران نمی‌توان از نقش‌ آفرینی دکتر محمدعلی مجتهدی عبور کرد؛ شخصیت علمی گیلانی که طی دهه‌ها، سهم بسزایی در پرورش نخبگان کشور داشت و این موضوع نشان دهنده ظرفیت‌های مغفول‌مانده علمی در گیلان است.

استاندار یکی از چالش‌های جدی گیلان را کمبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری به ویژه در حوزه درمان دانست و تصریح کرد: زمانی که سرانه تخت بیمارستانی در استان پایین‌تر از میانگین کشور است و در عین حال سالانه میلیون‌ها مسافر به گیلان وارد می‌شوند، فشار مضاعفی بر نظام درمانی وارد می‌شود که این موضوع بر فعالیت‌های پژوهشی نیز اثرگذار است.

حق شناس همچنین با بیان اینکه پژوهش بدون فراهم بودن زیرساخت شکل نمی‌گیرد، گفت: توسعه امکانات درمانی، تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب، به طور طبیعی زمینه‌ساز رشد پژوهش و تولید علم خواهد بود.

او با اشاره به عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه زیرساخت‌های درمانی گیلان افزود: اگر در مقاطع زمانی مناسب تصمیمات درست اتخاذ می‌شد، امروز با بخشی از این مشکلات مواجه نبودیم، اما با وجود همه چالش‌ها، نگاه ما باید رو به آینده و مبتنی بر امید باشد.

در پایان این مراسم، از دکتر احمدرضا دهپور به پاس سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی در حوزه زیست‌پزشکی، توسط استاندار گیلان تجلیل شد.

دکتر احمدرضا دهپور، داروشناس و متخصص زیست پزشکی، متولد سال ۱۳۲۷ در دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل است و مدرک دکترای خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرده است. او در سال ۲۰۰۶ به عنوان پرکارترین پژوهشگر ایران معرفی شد و در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست گروه محققان علوم پایه پزشکی را در بیست‌وسومین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی کسب کرد.

در این مراسم، پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان