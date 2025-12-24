باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دور رفت مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با شرکت ۵ تیم در سالن سرداران شهید نوبخت بابلسر برگزار شد که تیم تکنیک برتر بابلسر با کسب ۸ امتیاز در صدر جدول رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم تکنیک برتر بابلسر با کسب ۲ برد ۶ بر ۴ مقابل تیم‌های مهرگان اسفراین و یک بر صفر برابر فجر ساوه و تساوی ۳ بر ۳ و ۱ بر ۱ با تیم‌های پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد، صدرنشین دور رفت شد.

حساس‌ترین بازی دور رفت، در روز آخر بین تیم‌های تکنیک برتر بابلسر و مهرگان اسفراین برگزار و تکلیف تیم قهرمان مشخص شد.

تکنیک برتر بابلسر که از ۳ بازی قبلی خود، ۵ امتیاز کسب کرده بود، در مسابقه فینال مانند روز پایانی به برد نیازمند بود.

تیم ۷ امتیازی مهرگان اسفراین نیز برای کسب عنوان قهرمانی دور رفت به حداقل یک تساوی نیاز داشت، اما شاگردان سیده هانیه مرعشی در این مسابقه بهترین نمایش خود را در این مرحله اجرا کردند و ۶ بر ۴ نماینده استان خراسان شمالی را از پیش رو برداشتند.

در جدول رده بندی دور رفت گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، تکنیک برتر با ۸ امتیاز قهرمان شد و مهرگان اسفراین با یک امتیاز کمتر نایب قهرمان شد.

تکنیک برتر با مدیریت علیرضا طهیری و سرمربیگری و سرپرستی سیده هانیه مرعشی و پریناز لارینی، سال گذشته از لیگ دسته دوم فوتسال کشور به لیگ دسته اول صعود کرد و امسال در حد و اندازه‌های مدعی صعود به لیگ برتر ظاهر شده است.

تیم‌های پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و فجر ساوه، ۴ امتیازی شدند ولی نماینده کرمان با تفاضل گل کمتر سوم شد.

هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد نیز با ۳ امتیاز در جایگاه پنجم و انتهای جدول قرار گرفت.