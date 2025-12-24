تیم تکنیک برتر بابلسر در دور رفت مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور قهرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دور رفت مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با شرکت ۵ تیم در سالن سرداران شهید نوبخت بابلسر برگزار شد که تیم تکنیک برتر بابلسر با کسب ۸ امتیاز در صدر جدول رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم تکنیک برتر بابلسر با کسب ۲ برد ۶ بر ۴ مقابل تیم‌های مهرگان اسفراین و یک بر صفر برابر فجر ساوه و تساوی ۳ بر ۳ و ۱ بر ۱ با تیم‌های پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد، صدرنشین دور رفت شد.

حساس‌ترین بازی دور رفت، در روز آخر  بین تیم‌های تکنیک برتر بابلسر و مهرگان اسفراین برگزار و تکلیف تیم قهرمان مشخص شد.

تکنیک برتر بابلسر که از ۳ بازی قبلی خود، ۵ امتیاز کسب کرده بود، در مسابقه فینال مانند روز پایانی به برد نیازمند بود.

تیم ۷ امتیازی مهرگان اسفراین نیز برای کسب عنوان قهرمانی دور رفت به حداقل یک تساوی نیاز داشت، اما شاگردان سیده هانیه مرعشی در این مسابقه بهترین نمایش خود را در این مرحله اجرا کردند و ۶ بر ۴ نماینده استان خراسان شمالی را از پیش رو برداشتند.

در جدول رده بندی دور رفت گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، تکنیک برتر با ۸ امتیاز قهرمان شد و مهرگان اسفراین با یک امتیاز کمتر نایب قهرمان شد.

تکنیک برتر با مدیریت علیرضا طهیری و سرمربیگری و سرپرستی سیده هانیه مرعشی و پریناز لارینی، سال گذشته از لیگ دسته دوم فوتسال کشور به لیگ دسته اول صعود کرد و امسال در حد و اندازه‌های مدعی صعود به لیگ برتر ظاهر شده است.

تیم‌های پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و فجر ساوه، ۴ امتیازی شدند ولی نماینده کرمان با تفاضل گل کمتر سوم شد.

هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد نیز با ۳ امتیاز در جایگاه پنجم و انتهای جدول قرار گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسابقات فوتسال ، فوتسال بانوان
خبرهای مرتبط
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
بابلسر میزبان مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور
صعود عمارت آفریدون بهنمیر به جمع ۴ تیم برتر فوتسال بانوان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد قاطع با متخلفان بازار لبنیات
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال
مرگ ۲ نفر در آتش سوزی منزل مسکونی در چمستان
تشدید پایش مصرف گاز ادارات مازندران؛ گاز ادارات متخلف قطع خواهد شد
وقف‌نامه موقوفات مسجد توفیق آیت‌الله کوهستانی (ره) نکا رونمایی شد
استفاده از هوش مصنوعی راهبردی برای آینده صنعت
خانه والیبال بابلسر صدرنشین دور رفت لیگ ۲ والیبال بانوان کشور
انجمن برنج ایران در شهرستان بابلسر افتتاح شد
آزاد سازی ۱۵ هزار متر اراضی جنگلی در تنکابن
قهرمانی تکنیک برتر بابلسر در دور رفت لیگ یک فوتسال بانوان کشور + فیلم
آخرین اخبار
قهرمانی تکنیک برتر بابلسر در دور رفت لیگ یک فوتسال بانوان کشور + فیلم
استفاده از هوش مصنوعی راهبردی برای آینده صنعت
وقف‌نامه موقوفات مسجد توفیق آیت‌الله کوهستانی (ره) نکا رونمایی شد
تشدید پایش مصرف گاز ادارات مازندران؛ گاز ادارات متخلف قطع خواهد شد
آزاد سازی ۱۵ هزار متر اراضی جنگلی در تنکابن
برخورد قاطع با متخلفان بازار لبنیات
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال
انجمن برنج ایران در شهرستان بابلسر افتتاح شد
خانه والیبال بابلسر صدرنشین دور رفت لیگ ۲ والیبال بانوان کشور
مرگ ۲ نفر در آتش سوزی منزل مسکونی در چمستان
ورود کشتی ۳ هزار تنی گندم به بندر نوشهر