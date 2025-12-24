ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم

باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - مجیدرضا خاکی دبیرانجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علل عدم عرضه برنج خارجی در فروشگاه ها گفت: تا شهریورماه بازار برنج آرام بود، اما بعد از الزام تحویل برنج به دولت، بازار دچار نوسان شد و اکنون وزارت جهاد و بازرگانی دولتی باید توضیح دهد که به چه علت برنج خارجی در بازار نیست.

به گفته وی، بعد از حذف ارز ترجیحی و الزام تحویل برنج به بازرگانی دولتی، واردات برنج و عرضه به بازار زمان بر است، البته این امر مستلزم تامین ارز است. بنابراین تا زمان واردات برنج های جدید باید بازرگانی دولتی پای کار بیاید چراکه واردات برنج از مرزها جوابگوی نیاز را نمی دهد.

خاکی ادامه داد: آذرماه ثبت سفارش ۱۸۰ هزارتن برنج انجام شد و طبیعی است که واردات یک تا ۲ ماه طول می کشد تا وارد شود، البته تمامی این عوامل منوط به تامین ارز است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: شرکت بازرگانی دولتی تنها نهادی است که در شرایط کنونی می تواند کمک کند تا بازار آرام شود چراکه اولین محموله های واردکنندگان به شرط تامین ارز از نیمه دی ماه قابل توزیع است.