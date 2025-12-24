شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک آر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها خریداران خودروی کوئیک از تاخیر در دریافت خودروی خود حال و روز خوشی ندارند و همچنان در انتظار دریافت خودروی ثبت نامی خود هستند. با وجود اینکه تکمیل وجه کردند؛ اما از تحویل خودرو همچنان خبری نیست.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ۵ ماه است که برای یک خودرو کوئیک آر در شرکت پارس خودرو سایپا تکمیل وجه کردم و تحویل خودرو برای تاریخ شهریور ماه بوده و الان دیگه ۳ ماه هم از زمانی که باید تحویل می‌دادند گذشته ولی خبری نیست که نیست لطفا پیگیری نمایید والا نمی‌دانم چگونه باید پیگیری کرد هرچه زنگ می‌زنیم به نتیجه مطلوبی نرسیدیم.