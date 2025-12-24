دو بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران به زودی در تمرینات این تیم حضور پیدا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  - رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن تیم فوتبال استقلال که به درخواست ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی‌پوشان در سفر این تیم به بحرین برای دیدار مقابل المحرق در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ کاروان استقلال را همراهی نکردند، قرار است در نخستین جلسه تمرینی استقلال برای دیدار برابر گل‌گهر سیرجان حضور پیدا کنند.

این دو بازیکن که از مهره‌های اصلی استقلال در رقابت‌های داخلی محسوب می‌شوند، با نظر کادر فنی و به‌منظور مدیریت شرایط بدنی و فنی، در فهرست نفرات اعزامی به بحرین قرار نگرفتند تا تمرکز خود را روی ادامه مسابقات لیگ برتر معطوف کنند. بر همین اساس، رضاییان و جلالی از تمرینات پیش‌رو در تهران کار خود را با سایر بازیکنان استقلال از سر خواهند گرفت.

تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت از رقابت‌های آسیایی، تمرینات خود را برای آماده‌سازی دیدار حساس مقابل گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر آغاز خواهد کرد و حضور این دو بازیکن می‌تواند دست ساپینتو را برای چینش ترکیب و افزایش گزینه‌های تاکتیکی در خط دفاع و کناره‌ها بازتر کند.

دیدار استقلال و گل‌گهر از اهمیت بالایی در جدول رده‌بندی لیگ برتر برخوردار است و کادر فنی آبی‌ها امیدوار است با در اختیار داشتن تمام مهره‌های تأثیرگذار خود، نتیجه مطلوبی را در این مسابقه کسب کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
ساپینتو: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ هنوز تسلیم نشده‌ایم
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
آخرین اخبار
علی پاکدامن رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
اعتراض تراکتور در کمیته استیناف رد شد
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شد
مهاجم مد نظر ایرانی‌ها رکورد جدیدی ثبت کرد
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فیفا محرومیت باشگاه رونالدو را لغو کرد
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
مدال‌آور کشتی جهان: گفتند مدرک پزشکی هم بیاوری قبول نمی‌کنیم
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
نابغه تنیس روی میز ایران به سپاهان پیوست
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
گزینه‌های اردوی خارجی پرسپولیس مشخص شدند
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
پیروزی مقتدرانه مانه و یاران در اولین بازی
ساپینتو: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ هنوز تسلیم نشده‌ایم
جلسه اینترنتی فیفا با قلعه نویی، کاناوارو و لوپتگی