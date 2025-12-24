باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن تیم فوتبال استقلال که به درخواست ریکاردو ساپینتو سرمربی آبیپوشان در سفر این تیم به بحرین برای دیدار مقابل المحرق در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ کاروان استقلال را همراهی نکردند، قرار است در نخستین جلسه تمرینی استقلال برای دیدار برابر گلگهر سیرجان حضور پیدا کنند.
این دو بازیکن که از مهرههای اصلی استقلال در رقابتهای داخلی محسوب میشوند، با نظر کادر فنی و بهمنظور مدیریت شرایط بدنی و فنی، در فهرست نفرات اعزامی به بحرین قرار نگرفتند تا تمرکز خود را روی ادامه مسابقات لیگ برتر معطوف کنند. بر همین اساس، رضاییان و جلالی از تمرینات پیشرو در تهران کار خود را با سایر بازیکنان استقلال از سر خواهند گرفت.
تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت از رقابتهای آسیایی، تمرینات خود را برای آمادهسازی دیدار حساس مقابل گلگهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر آغاز خواهد کرد و حضور این دو بازیکن میتواند دست ساپینتو را برای چینش ترکیب و افزایش گزینههای تاکتیکی در خط دفاع و کنارهها بازتر کند.
دیدار استقلال و گلگهر از اهمیت بالایی در جدول ردهبندی لیگ برتر برخوردار است و کادر فنی آبیها امیدوار است با در اختیار داشتن تمام مهرههای تأثیرگذار خود، نتیجه مطلوبی را در این مسابقه کسب کند.