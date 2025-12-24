باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- امین بیدی عضو انجمن سازه های فولادی و عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران در نشست خبری امروز با اشاره به بحران تولید مسکن گفت: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۶۰۰ هزار واحد است، در حالی که بیش از دو میلیون واحد مسکونی در حال حاضر پشت سد تولید قرار دارد.
وی افزود: با احتساب این کسری، امروز با عقبماندگی حدود سه میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴ مواجه هستیم و ۶۰۰ هزار واحد دیگر نیز در سال ۱۴۰۵ به این عدد اضافه خواهد شد.
به گفته بیدی، تعداد جوازهای ساده ساختمانی کمتر از ۲۳۰ هزار فقره است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با یک «ابر بحران» جدی روبهرو شود.
این عضو انجمن انبوهسازان تأکید کرد: ادامه این روند، راهکاری جز تغییر اساسی در سیاستهای تولید مسکن باقی نمیگذارد.