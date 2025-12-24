باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه، باحضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به پرسشی درباره انتصابات در دولت گفت: زمانی که در مورد وفاق صحبت می‌شود، عمده صحبت‌ها حول این موضوع مطرح می‌شود که چرا فلان فرد در جایی منصوب شده یا چرا فرد دیگری جابه‌جا نشده و .... متاسفانه گاهی اذهان از وفاق محدود و محصور به موضوع عزل و نصب‌ها و مدیریت و نیروی انسانی می‌شود و بخش‌های دیگر اصلا دیده نمی‌شود.

حضرتی در همین راستا ادامه داد: گُسل قومیتی در این کشور شکسته و حل شد و امروز ما می‎شنویم که سنگین‌ترین بار عمرانی کشور و مسئولیت یک وزارتخانه، به‎دوش یک خانم توانمند، صادق، پرکار، خلاق و مدیر است و اینکه در تمام وزارتخانه‌ها بدون استثنا خانم‌ها در همه بخش‌های مدیریتی درحال فعالیت هستند. به‌طور کلی حدود ۵۰۰۰ پُست مدیریتی در کشور در اختیار خانم‌ها، قرار گرفته و این اتفاق بزرگی است.

وی افزود: امروز، شورای اطلاع‌رسانی دولت، جلسات متعدد با نسل زِد برگزار می‌کند، جوانان با روحیه خیلی خوب و امیدوارکننده، در جلسات حضور پیدا می‌کنند و کمیسیون‎ها، گروه‌ها و جلساتی را برای ایران بزرگ و قدرتمند، تشکیل داده‌اند. گُسل بین نسلی در دولت چهاردهم حل شده است و بسیاری از جوانان در رَده‌ها بالای مدیریتی درحال فعالیت هستند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به رفع‌شدن گُسل‌های مذهبی در دولت چهاردهم گفت: هم‌اکنون شاهد حل‌شدن گُسل‌ها و شکاف‌های مذهبی هستیم، برادران اهل سنت ما در عرصه‌های گوناگون دولت، از جمله معاونت وزرا و هیات دولت، درحال فعالیت هستند. می‎خواهم این را بگویم که امروز و در دولت چهاردهم، این بُت شکسته شده و این مسائل حل شده است.

حضرتی با بیان اینکه متاسفانه برخی از سیاستمداران کشور پشت دیوار‌های گروهی و حزبی، گرفتار شده‌اند، ادامه داد: همچنان شاهد این موضوع هستیم که برخی از سیاستمداران در قید و بند احزاب خود هستند و هنوز می‌گویند چندنفر از گروه من، جناح من، حزب من و... تصدی مسئولیت گرفته‌اند. درصورتی‌که برای آقای رئیس‌جمهور، این مرزبندی‎ها، خیلی کمرنگ است. قدرت و توانایی حل مسئله برای رئیس‌جمهور مهم‌ترین شاخص است. اینکه چه کسی می‎تواند یک مسئله را به بهترین شکل ممکن، حل کند در این اولویت قرار دارد. وگرنه این که فلانی قومیت بلوچ یا کرد دارد یا ... دیگر جزو موضوعات اصلی نیست. توانایی افراد در حل مسائل تعیین‌کننده و موضوع مهمی است.

وی تاکید کرد: از همه کسانی که به جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و یکپارچگی مردم ایران، علاقه‌مند هستند، خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنند که امروز، روز دعوا نیست، روز ذره‌بین گذاشتن روی اختلافات نیست، روز دامن‌زدن به اختلافات در میان مسئولان و فعالان اجتماعی و هر عرصه‌ی دیگری نیست، بلکه روزی است که باید دست یکدیگر را بگیریم و به هم کمک کنیم، امروز هرکسی که به نظام جمهوری اسلامی، رهبری و تمامیت ارضی ایران علاقه دارد، باید برای وحدت و انسجام تلاش کند.

وی ادامه داد: دامن‌زدن به اختلافات، چراغ سبز نشان دادن به دشمن است. انسجام ما شمشیر بُرنده‎ای است که دشمن را از هرگونه حمله، منصرف می‌کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با تاکید بر لزوم انسجام ملی و وحدت نگاه در شرایط فعلی کشور گفت: از همه دعوت می‌کنم که در شرایط حساس کنونی کشور، متحد شوند. همه باید از حق و حقوق خودمان برای یک وحدت بزرگ‌تر بگذریم. نمی‎شود که هرکس تنها به دنبال حق و حقوق خود باشد بلکه امروز باید نگاه‌های حزبی را کنار بگذاریم و از حق و حقوق‌های سیاسی، حزبی و... بگذریم تا به یک نقطه مشترک و موضوع مهم‌تر که ایران و جمهوری اسلامی است، برسیم.

حضرتی، با اشاره به یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت: بهترین زمانی که می‎توان تجلی وحدت و انسجام ملی مردم ایران را به نمایش گذاشت، راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه است، از همه مردم و اقشار جامعه دعوت می‌کنم که با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک تصویر قوی از انسجام ملی خود به نمایش بگذارند.

وی در پایان یادآور شد: امروز، تک تک معلم‌ها، دانش‎آموزان، اولیای دانش‎آموزان، دغدغه چگونگی توسعه و اجرای عدالت آموزشی را دارند، همینطور در بحث ناترازی انرژی، وزارت نیرو هر هفته تا ۴۰۰، ۵۰۰ مگاوات، افتتاح ظرفیت دارد. تا عید نوروز امسال نیز قرار است این ظرفیت را به ۷هزار مگاوات برساند. دولت مصمم است تا در حوزه حمل و نقل عمومی، ناترازی انرژی، عدات عمومی گام‎های مصممی بردارد. در حوزه ارتباط با کشور‌های همسایه هم دولت گام‌های مهمی را برداشته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت