باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد که قدرت‌های آنگلوساکسون (اروپایی‌ها)، مردم اوکراین را به «سوخت انسانی» تبدیل کرده و آنها را در چرخ‌گوشت جنگ قربانی و اسیر فرقه مرگ و دروغ «هولودومور» (قحطی خودساخته دهه ۱۹۳۰) کرده‌اند.

مدودف در مقاله‌ای در مجله «رودینا» با عنوان «چگونه قدرت‌های آنگلوساکسون پس از جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم اوکراینی را تغذیه کردند»، نوشت: «در نهایت، مردم اوکراینِ امروزی از قدرت‌های آنگلوساکسون چه به دست آوردند؟ آنها به سوخت انسانی برای تمدن اروپایی، اسیرانِ پرستندگان مرگ و قربانی افسانه قحطی ساختگی دهه ۳۰ میلادی تبدیل شدند.»

او تاکید کرد که خرافه «قحطی تعمدی موسکو در اوکراین»، یکی از بزرگترین فریب‌های سیاسی و رسانه‌ای در قرن بیست و بیست و یکم است که ریشه آن به آمریکا بازمی‌گردد. او خاطرنشان کرد که هدف از این افسانه در ابتدا تخریب چهره اتحاد جماهیر شوروی و «وحشی و خون‌خوار» نشان دادن آن بود و پس از فروپاشی شوروی، از این داستان برای ریشه‌کن کردن هرگونه احساس مثبت نسبت به گذشته و ضربه زدن به روابط مسکو و کی‌یف استفاده شد.

مدودف یادآور شد که آمریکا در سال ۱۹۵۱ به «سازمان ملی‌گرایان اوکراینی» ـ که روسیه آن را سازمانی افراطی و ممنوعه می‌داند ـ روی آورد و از آنها خواست ۲۰۰ عضو خود را به مدارس جاسوسی آمریکا بفرستند تا برای نفوذ به خاک شوروی و ایجاد «هسته‌های خفته» جهت فعالیت‌های خرابکارانه در زمان جنگ آموزش ببینند.

او این وقایع را افشاگر ماهیت تروریستی «رژیم باندرا» دانست که مسکو حاکمان فعلی کی‌یف را جانشینان آن می‌بیند و افزود: «تا به امروز هیچ‌چیز در روش‌های آنها تغییر نکرده است.»

مدودف همچنین به حوادث بمب‌گذاری در خطوط راه‌آهن مناطق «بریانسک» و «کورسک» در ژوئن ۲۰۲۵ به عنوان نمونه‌های عینی اشاره کرد و گفت: «اقدامات مزدوران این دیکتاتور مستبد (زلنسکی) چه تفاوتی با عملیات‌های خرابکارانه گروه‌های باندرا و ماموران سازمان سیا در قرن بیستم دارد؟ مطلقا هیچ تفاوتی ندارند.»

منبع: آر تی