باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی در نخستین نشست هماندیشی با معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایمنی رسالت اصلی و اولویت نخست سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می رود بنابراین هیچگونه اغماض یا مصلحتاندیشی در حوزه ایمنی پذیرفتنی نیست.
وی با بیان اینکه تعامل و همکاری با شرکتهای هواپیمایی همواره در دستور کار سازمان قرار دارد، افزود: با وجود این رویکرد تعاملی، در موضوع ایمنی پرواز هیچ مصلحتی پذیرفته نخواهد شد و از مجموعه استاندارد پرواز انتظار میرود موضوع ایمنی را بهصورت جدی و شفاف به شرکتها ابلاغ و پیگیری کنند.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری یکی از برنامههای مهم این سازمان را کاهش میانگین عمر ناوگان هوایی کشور دانست و گفت: ساماندهی ناوگان فعال داخل کشور و ارتقای سطح ایمنی هواپیماها از اولویتهای اصلی ماست.
کاپیتان شیرودی با بیان اینکه با راهاندازی شرکتهای هواپیمایی با یک یا دو فروند هواپیما مخالف هستیم، افزود: اصلاح آییننامه تأسیس شرکتهای هواپیمایی با هدف افزایش ظرفیت صندلیهای پروازی انجام شد، از اینرو تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعداد شرکتها و درخواستهای موجود، درخواست های جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی پذیرفته نمی شود.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: پس از اصلاح آییننامه و تصویب نهایی قانون، روند صدور مجوزها از سر گرفته خواهد شد.
کاپیتان شیرودی درباره قیمت بلیت هواپیما نیز گفت: قیمتگذاری دستوری توسط سازمان با مقاومت شرکتهای هواپیمایی مواجه میشود بنابراین برای کنترل قیمتها، افزایش واقعی عرضه صندلی و اعمال نظارت هوشمند صورت می گیرد.
وی همچنین با اشاره به لزوم اصلاح نظام حکمرانی، اظهار داشت: برنامه ما حمایت همهجانبه از ارکان اصلی صنعت حمل ونقل هوایی بهویژه شرکتهای هواپیمایی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: تمام تلاش ما بر اصلاح نظام حکمرانی متمرکز شده تا بتوانیم حمایت جامع و مؤثری از تمامی فعالان صنعت هوانوردی کشور داشته باشیم.
کاپیتان شیرودی در پایان خواستار بازنگری و تقویت کمیتههای تخصصی سازمان شد و با اشاره به موضوع معیشت کارکنان تأکید کرد: اصلاح وضعیت معیشتی کارکنان بهصورت جدی در حال پیگیری است.
منبع: سازمان هواپیمایی کشوری