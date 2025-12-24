نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ظهر امروز در محل کمیته برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران در روز جمعه ۲۸ اذرماه و انتخاب ۱۵ نماینده این کمیسیون، امروز با حضور محمود خسروی وفا رئیس، مهین فرهادی زاد نایب رئیس و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و ۱۵ عضو منتخب این کمیسیون نخستین نشست رسمی آن برگزار شد.

در این نشست انتخابات داخلی کمیسیون جهت تعیین رییس و نایب رییس کمیسیون برگزار شد و طی آن علی پاکدامن کاندیدای ریاست و ناهید کیانی و میلاد وزیری کاندیدای نایب رئیسی کمیسیون بودند که با رای گیری صورت گرفته آقای پاکدامن با ۱۴ رای بعنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد و انتخاب نایب رئیسی با توجه به عدم کسب آرای نصف بعلاوه یک انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور دوم ناهید کیانی به نفع میلاد وزیری کناره گیری کرد تا به این ترتیب میلاد وزیری به عنوان نایب رئیس با ۱۵ رای برای دو سال انتخاب شوند.

در این نشست امین میرزازاده، میلاد وزیری، محمد رضا گرایی، علی پاکدامن، حسن تفتیان، سجاد گنج‌زاده، فاضل اتراچالی، هانیه رستمیان، آرین سلیمی، ناهید کیانی، نجمه خدمتی، امیرمهدی زاده، نگین آلتونی و دانیال ساوه شمشکی و ثریا آقایی نماینده کمیسیون ورزشکاران IOC نیز حضور داشتند.

در این نشست همچنین محمود خسروی وفا رئیس و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته کلی المپیک حمایت‌های همه جانبه خود از کمیسیون ورزشکاران را اعلام داشتند و بر نقش و اهمیت این کمیسیون بر اساس اهداف تعیین شده در آن تاکید کردند.

در پایان این نشست اعضا احکام خود را از رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کردند.