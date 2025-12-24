\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0627\u0631\u0639\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0634 \u062e\u062a\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n