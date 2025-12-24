با ورود نخستین سامانه بارشی زمستانه، دستجرد قم سفیدپوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بارش نخستین برف زمستانه را از دریچه دوربین شهروند خبرنگار ما مشاهده می کنید.

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، هواشناسی قم
مکان‌های اسکان اضطراری شهر قم شناسایی شد
