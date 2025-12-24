با ورود نخستین سامانه بارشی زمستانه، دستجرد قم سفیدپوش شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0641 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0686\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n