معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴» را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

درنامه ابلاغ علیرضا رئیسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمده است:

«با عنایت به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، طبق آئین دینی و مذهبی در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت معتکفین، روزه‌داران و نمازگزاران محترم و نظارت بر رعایت شیوه‌نامه بهداشتی در برگزاری مراسم اعتکاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خواهشمند است دستور فرمائید با همکاری و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی، مطابق شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ پیوست برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتیجه مرکز سلامت محیط و کار این معاونت را مطلع کنید»

منبع: وزارت بهداشت

تبادل نظر
جزئیات برگزاری سه آزمون استخدامی اعلام شد
شیر مدارس به دانش‌آموزان رسید/ سلامت و کیفیت تضمین شده است
عمره دانشجویی نقش مؤثری در شکل‌گیری بینش دینی جوانان دارد
کاظمی: توزیع شیر در مدارس ابتدایی تهران انجام شده است
دستیابی به فناوری ساخت لوله مغزی سیار توفیق بزرگی برای صنعت نفت کشور خواهد بود
ظفرقندی: سهم ارز دارویی افزایش می‌یابد
بی‌دردی زخم در افراد دیابتی نشانه خطر و پیشرفت آسیب عصبی است
قطع شربت تریاک، ۶۰۰ هزار بیمار را به حاشیه بحران اجتماعی می‌برد
