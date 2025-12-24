باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه امروز یکی از مهم‌ترین روز‌های خود در ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. عبور شاخص کل از مرز روانی ۴ میلیون واحد، بیش از آنکه یک فتح هیجانی باشد، حاصل یک سیگنال بنیادی و منطقی بود؛ سیگنالی که از دل بودجه بیرون آمد. بازار امروز نشان داد هنوز هم به داده، عدد و عقلانیت واکنش می‌دهد. در فضایی که بسیاری انتظار تردید، عرضه و عقب‌نشینی داشتند، جریان پول با اطمینان بیشتری حرکت کرد و شاخص در نهایت بالای این سطح حساس تثبیت شد. مهم‌تر از خود عدد ۴ میلیون، کیفیت عبور از آن بود؛ عبوری که با پشتوانه خبر و تحلیل اتفاق افتاد.

بودجه چه گفت که بازار گوش داد؟

او افزود: انتشار جزئیات بودجه و جهت‌گیری آن، به‌وضوح نگاه دولت به اقتصاد را تغییر یافته نشان می‌دهد. بازار امروز در واقع به این تغییر فاز واکنش نشان داد. حرکت نرخ دلار نیما به سمت سطوح بالاتر از ۸۰ هزار تومان، رسمیت یافتن تالار دوم ارز توافقی و فاصله گرفتن از سیاست‌های رانتی گذشته، مجموعه‌ای از پیام‌ها بود که ذهن بازار را آرام‌تر کرد. این تصور که سود شرکت‌ها در سال آینده می‌تواند با تسعیر منطقی ارز و کاهش فشار‌های دستوری تقویت شود، امروز در تابلو معاملات قابل مشاهده بود. به همین دلیل هم خرید‌ها کورکورانه نبود و پول هوشمند با دقت بیشتری وارد نماد‌ها شد.

نبرد شاخص با عدد روانی

عرب بیان کرد: طبیعی است که محدوده ۴ میلیون واحد، میدان رفت و برگشت و نوسان باشد. بازار در این سطوح نیاز به هضم خبر و تثبیت دارد. اما تفاوت امروز با مقاطع مشابه گذشته در این است که بازار تنها روی موج هیجان سوار نیست. گزارش‌های ماهانه، شفاف‌سازی‌های کدال و چشم‌انداز نرخ ارز، همگی در حال هم‌جهت شدن هستند. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، عبور پایدار از این مقاومت ذهنی دور از دسترس نخواهد بود؛ هرچند مسیر آن احتمالاً با نوسان و دست به دست شدن همراه است.

پیام پول هوشمند

او در نهایت بیان کرد: رفتار معاملات امروز نشان داد جریان پول به دنبال سناریوی سودآوری است، نه صرفاً رشد اسمی شاخص. نگاه به زمستان پیش‌رو، نگاه به افزایش درآمد شرکت‌هاست؛ چه از محل تسعیر ارز و چه از محل کاهش فشار‌های بودجه‌ای و نرخ بهره. در چنین فضایی، ترکیب دارایی‌ها همچنان اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد کفه سهام، به‌خصوص برای سرمایه‌گذارانی که با تحلیل جلو می‌روند، در حال سنگین‌تر شدن است. بازار امروز بیش از هر چیز یک پیام داشت: با عینک گذشته نمی‌شود آینده را دید.