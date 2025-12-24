باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه گفت: باید از همه ظرفیتها برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و ارتقای معنویت سکوها در مسابقات ورزشی استفاده کرد.
مهدی تاج استفاده از هوش مصنوعی در حوزههای مختلف، به ویژه ورزش را یک ضرورت مهم دانست و گفت: این فناوری نوین میتواند در پیشبرد اهداف ورزشی فدراسیون مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسابقات میتواند زمینهای برای ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت (علیهم السلام) باشد، گفت: می توان از ظرفیت سکوها در مناسبتهای مختلف برای آشنایی جوانان با معارف اهل بیت (علیهم السلام) بهره برد.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان درباره برنامهریزی رقابت با چهار تیم قدرتمند در سطح جهانی فوتبال اشاره کرد و گفت: هنوز امکان اعلام اسامی تیمها و کشورها وجود ندارد تا قطعیت برنامه حفظ شود.
در این جلسه بر استفاده از توان نخبگان ورزشی حوزههای علمیه بخصوص در داوری مسابقات و بر استفاده از مبلغین در اجرای برنامههای فرهنگی در اماکن ورزشی و رقابتهای ملی تاکید شد.
منبع:صدا و سیما