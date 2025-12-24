وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس در مورد وضعیت غزه و طرح صلح دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه در آنکارا با هیئتی از حماس به رهبری خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس دیدار کرد.

منابع وزارتخانه گفتند که در این دیدار، فیدان و هیئت حماس آخرین تحولات غزه را بررسی کردند. این مذاکرات شامل تبادل نظر در مورد مرحله دوم طرح صلح غزه بود.

فیدان تأکید کرد که ترکیه همچنان «به قوی‌ترین شکل در هر پلتفرمی» از حقوق فلسطینیان دفاع می‌کند و هیئت را در جریان تلاش‌های مداوم ترکیه برای رسیدگی به نیاز‌های مسکن و ارائه کمک‌های بشردوستانه در غزه جنگ‌زده قرار داد.

هیئت حماس اظهار داشت که شرایط آتش‌بس را رعایت کرده است، اما اسرائیل همچنان به حملات خود به غزه و مردم آن ادامه می‌دهد. آنها گفتند که این رویکرد با هدف جلوگیری از انتقال به مرحله دوم طرح صلح است.

این هیئت همچنین گفت که ۶۰ درصد از کامیون‌های مجاز به ورود به غزه، کالا‌های تجاری حمل می‌کنند و تأکید کرد که میزان کمک‌های بشردوستانه وارد شده به این منطقه محصور هنوز برای رفع نیاز‌های فوری کافی نیست.

آنها کمبود‌های مداوم به ویژه در مایحتاج اولیه، دارو، مصالح سرپناه و سوخت را برجسته کردند. در این جلسه همچنین به تحولات روند آشتی بین جناح‌های فلسطینی و وضعیت کرانه باختری پرداخته شد. در طول بحث‌ها، رویه‌های اسرائیل در کرانه باختری غیرقابل قبول توصیف شد.

منبع: آناتولی