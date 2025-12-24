در لایحه بودجه سال آینده کل کشور عوارض برق برای مصارف مازاد الگوی مصرف مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور برای سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

در این لایحه براساس بند (۱۸) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف تا ۱.۳ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۳ برابر الگوی مصرف تا ۱.۶ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۶ برابر الگوی مصرف تا ۲ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت - نسبت به هزینه تأمین، برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۲ برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تأمین برای سال بعد به ترتیب ۱۳۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۳۰۰ درصد الزام شده است.

همچنین طبق ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور برای سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ عصر روز گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.

