شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرا نشدن ساعت کاری جدید فصل زمستان در شهرداری تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شرایط فصل زمستان به منظور مصرف بهینه انرژی برق و گاز، تغییراتی در برنامه فعالیت ساعت رسمی کشور اعمال شد. بر این اساس ساعت کاری ادارات دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ساعت بعدازظهر تعیین شد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما این قانون در شهرداری تهران اجرا نشده است.
وی با ارسال پیامی خواستاررسیدگی به این پیام شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام؛ عرض خسته نباشید. خدمت رسانه مردمی شما با توجه به ابلاغ بخشنامه وزارت کشور در دو هفته پیش مبنی بر اعلام ساعات کاری زمستان ۱۴۰۴ ولی همچنان شهرداری تهران از اجرای این مصوبه قانونی وزارت کشور امتناع می‌ورزد و ابلاغ و اجرا نمی‌کند. با تشکر

برچسب ها: ساعت کاری ، اداره های دولتی ، مشکلات مردم
