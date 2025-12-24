باشگاه خبرنگاران جوان - لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر دیروز از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.
در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ مابهالتفاوت نرخ ارز دارو، شیر خشک اطفال و ملزومات مصرفی پزشکی (تا نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰ قران) با رعایت بند پ ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۸۵میلیارد ریال (۸۵۰۰ میلیارد تومان) پیشنهاد شده است.
سال گذشته نیز ۸۴۰۰ میلیارد تومان یارانه دارو به داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمانهای بیمهگر از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت شد.