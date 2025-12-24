تولید سالانه ۷ میلیون قطعه انواع سبد در شهرستان ملایر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0627\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0647\u0646\u0631 \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u0648 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0631\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0641\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u06f7 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0642\u0637\u0639\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0633\u0628\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n