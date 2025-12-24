باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تولید سالانه ۷ میلیون قطعه انواع سبد در شهرستان ملایر + فیلم

اکثر هنرمندان فعال در شهرستان ملایر در کنار کشاورزی در رشته مروار بافی هم فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکثر هنرمندان در شهرستان ملایر در هنر اصیل و ملی مروار بافی فعالیت می‌کنند.

سالانه ۷ میلیون قطعه انواع سبد در این شهرستان تولید و روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود.

 

