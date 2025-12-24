دیمیتری پسکوف گفت که رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات بین آمریکا و روسیه که آخر هفته گذشته در فلوریدا انجام شد، قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه که آخر هفته گذشته در فلوریدا انجام شد، قرار گرفته است.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت که کریل دمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه که نماینده هیئت روسی بود، "فرصت داشت تا نتایج سفر خود را با تمام جزئیات به رئیس جمهور گزارش دهد. "

با این حال، وی جزئیات مربوط به واکنش روسیه به پیشنهادات یا پیش‌نویس اسناد را فاش نکرد و اظهار داشت که "تمام پارامتر‌های اصلی موضع طرف روسی برای همکاران ما از ایالات متحده به خوبی شناخته شده است. "

منبع: رویترز