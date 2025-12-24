باشگاه خبرنگاران جوان - میراحمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در ابتدای سخنان خود، از حضور معاون اول رئیس‌جمهور قدردانی کرد و گفت: از مهندس اوحدی تشکر می‌کنم که مایه آرامش جامعه ایثارگری و کارکنان بنیاد شهید بود و امیدواریم از این پس نیز در خدمت جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران باشند. همچنین از نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید که حضور معنوی ایشان مایه نعمت و حرکت بنیاد است و از تمام مدیران و همکاران ستادی و استانی تقدیر می‌کنم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: امروز متأسفانه تابلوی مدیریتی ما با تابلوی جامعه نمی‌خواند؛ ما با چالش‌هایی مواجه هستیم که با مستندات و گزارشات همخوانی ندارند. به این علت که مدیریت در کشور ما خروجی محور است؛ به این معنی که مدیران ما تنها دوست دارند ستون‌ها را افزایش دهند. اما مدل بنده اثر محوری است. به گونه‌ای که اگر می‌خواهیم قدمی برداریم نتایج آن باید در زندگی جامعه ایثارگری خود را نشان دهد.

وی با اشاره به مشکلات دیرینه جامعه ایثارگری افزود: در حال حاضر بعد از چهل سال همچنان ایثارگران به دنبال مسائل و مشکلاتی، چون درمان، وام، مسکن و معیشت هستند، که نشان می‌دهد راهبرد ما آسیب شناسانه محور نبوده است؛ لذا اولین اقدام من این است که آسیب‌های اساسی جامعه ایثارگری را شناسایی کنم و ببینم چه آسیب‌هایی داشتیم که بتوانیم با این‌همه زحمت و با توجه به عنایت دکتر پزشکیان و دکتر عارف جهت افزایش بودجه ۶۰ درصدی که امسال بی سابقه بوده است، آنها را حل کنیم. رویکرد ما رویکرد اثرمحوری است که هر قدم ما مشکلی از مشکلات پایه‌ای ایثارگران را حل کند.

موسوی با اشاره به اینکه بنیاد شهید به عنوان یک کشور کوچک، همه بخش‌ها را دربردارد بر لزوم ایجاد یک طرح آزمایشی الگوسازی در کشور برای رفع دغدغه‌های ایثارگران در حوزه‌های مختلف تأکید و اظهار کرد: این هدف مبتنی بر مدیریت نظام‌مند و هوشمند است و دنیای آینده دنیای متفاوتی خواهد بود و ما از حالا باید سیستم را بر مبنای همین نظام طراحی کنیم تا شاهد تحولات بنیادی در بنیاد شهید باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود ضمن دعای خیر برای توفیق در خدمت‌رسانی، گفت: از خداوند متعال درخواست می‌کنم ما را یاری کند و از شما هم یاری می‌طلبم تا شرمنده شهدا و همرزمانمان نباشیم.

منبع: بنیاد شهید