همزمان با فرارسیدن ایام میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ۱۳ رجب و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی نمادین با کاشت نهال در بوستان سرخه حصار منطقه ۱۳ تهران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کاشت نهال در بوستان سرخه‌حصار با دستور عباس علی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با حضور مسئولان شهرداری تهران و مشارکت شهروندان عزیز تهرانی اجرا خواهد شد.

در این اقدام نمادین که پیوندی معنوی میان مناسبت‌های مذهبی و ملی با حفاظت از محیط زیست ایجاد می‌کند، ۳۳۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی (ع) غرس خواهد شد.

نوبخت در این خصوص مطرح کرد: این برنامه، گامی عملی در راستای تحقق طرح یک میلیارد درخت با مشارکت مردم عزیز است و نشان می‌دهد چگونه می‌توانیم با تلفیق ارزش‌های دینی و ملی، در مسیر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست گام برداریم.

بر اساس اعلام شهرداری بوستان سرخه‌حصار در منطقه ۱۳ تهران، به دلیل وسعت و قابلیت‌های طبیعی، به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی توسعه فضای سبز و اجرای بخشی از این طرح ملی در پایتخت انتخاب شده است.

شهرداری تهران از تمامی شهروندان دعوت کرده است تا با الهام از سیره این شخصیت‌های بزرگ، در نهضت سراسری کاشت درخت و حفظ فضای سبز مشارکت فعال داشته باشند.