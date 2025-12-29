همزمان با فرارسیدن ایام میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ۱۳ رجب و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی نمادین با کاشت نهال در بوستان سرخه حصار منطقه ۱۳ تهران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مراسم کاشت نهال در بوستان سرخه‌حصار با دستور عباس علی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با حضور مسئولان شهرداری تهران و مشارکت شهروندان عزیز تهرانی اجرا خواهد شد.

در این اقدام نمادین که پیوندی معنوی میان مناسبت‌های مذهبی و ملی با حفاظت از محیط زیست ایجاد می‌کند، ۳۳۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی (ع) غرس خواهد شد.

نوبخت در این خصوص مطرح کرد: این برنامه، گامی عملی در راستای تحقق طرح یک میلیارد درخت با مشارکت مردم عزیز است و نشان می‌دهد چگونه می‌توانیم با تلفیق ارزش‌های دینی و ملی، در مسیر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست گام برداریم.

بر اساس اعلام شهرداری بوستان سرخه‌حصار در منطقه ۱۳ تهران، به دلیل وسعت و قابلیت‌های طبیعی، به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی توسعه فضای سبز و اجرای بخشی از این طرح ملی در پایتخت انتخاب شده است.

شهرداری تهران از تمامی شهروندان دعوت کرده است تا با الهام از سیره این شخصیت‌های بزرگ، در نهضت سراسری کاشت درخت و حفظ فضای سبز مشارکت فعال داشته باشند.

برچسب ها: درختکاری ، شهرداری
خبرهای مرتبط
شهرداری نباید وظایف ذاتی خود را رها کند و کار‌های غیرمرتبط را برعهده گیرد
رئیس کمیته گردشگری شورا:
آسیب به خانه تاریخی امین‌لشگر نتیجه نبود مرجع پاسخ‌گوی واحد در مدیریت شهری است
شهردار تهران:
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار پلیس راه درباره تشدید برف و کولاک در محور‌های برون‌شهری چند استان
تصادف مرگبار پژو ۲۰۶ در جاده دماوند؛ ۴ کشته و یک مصدوم
بکارگیری بیش از ۸۰ خودرو برای جمع‌آوری و ساماندهی بی‌خانمان‌ها در شب‌های سرد زمستان
تعطیلی تمام ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان تهران در روز چهارشنبه
اتصال بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور به سکوی کاتب و خودنویس + فیلم
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی
آخرین اخبار
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی
تعطیلی تمام ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان تهران در روز چهارشنبه
اتصال بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور به سکوی کاتب و خودنویس + فیلم
تصادف مرگبار پژو ۲۰۶ در جاده دماوند؛ ۴ کشته و یک مصدوم
هشدار پلیس راه درباره تشدید برف و کولاک در محور‌های برون‌شهری چند استان
بکارگیری بیش از ۸۰ خودرو برای جمع‌آوری و ساماندهی بی‌خانمان‌ها در شب‌های سرد زمستان
گسترش مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری تا صحنه حادثه
دادگستری تهران روش جدید محاسبه بدهی‌ها را مشخص کرد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی
دیدار نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید «روبرت لازار»
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی از معابر منطقه یک با مطالبه شهروندان
تبلیغات زودهنگام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد می‌شود
دریافت رقم طلب برای صدور روادید حج پیش رو آغاز شد
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵