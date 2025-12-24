باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اخترفیزیکدانان روسی که در حال مطالعه خاک ماه بودند، ذره‌ای میکروسکوپی از ماده معدنی مگنتیت حاوی ردپای گاز‌های آتشفشانی باستانی را کشف کردند که می‌تواند به درک تاریخچه فعالیت‌های آتشفشانی ماه کمک کند.

مجله Nature Communications این کشف را "چیزی که انتظار نمی‌رفت آنجا باشد" توصیف کرد، زیرا مگنتیت نوعی اکسید شده از این ماده معدنی است و نمی‌تواند در خلاء تشکیل شود.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این کشف، جو و فعالیت آتشفشانی گذشته ماه را منعکس می‌کند و تشکیل مگنتیت را به فرآیند‌های فومارول و رسوبات معدنی احتمالی در سطح ماه مرتبط می‌دانند.

محققان تأکید کردند که این یافته‌ها در زمینه برنامه‌های ساخت پایگاه‌های قمری آینده بسیار مهم هستند، زیرا به افزایش اکتشافات در ماه و سایر اجرام آسمانی و درک بهتر تاریخچه فعالیت‌های آتشفشانی ماه کمک می‌کنند.

منبع: روزنامه ایزوستیا