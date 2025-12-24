دبیر شورای نگهبان گفت: قوی کردن بنیه علمی و اعتقادی، بهترین راه مقابله با هجمه‌های فرهنگی است، زیرا در این صورت جامعه در مواجهه با شبهات و هجمه‌های فرهنگی تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴) این شورا به بیان اهمیت ماه‌های پربرکت رجب، شعبان و رمضان پرداخت و بر لزوم بهره‌مندی از فرصت‌های معنوی تأکید کرد. ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، یک فرصت بی‌بدیل و مسیری برای سیر و سلوک معنوی و ایجاد ظرفیت برای رشد و تعالی انسان توصیف کرد.

وی ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن این ماه سرشار از رحمت الهی، اظهار امیدواری کرد که برکات این ماه عزیز نصیب جامعه و به ویژه جوانان شود و گفت: ادعیه هویت‌ساز ماه رجب، گنجینه‌های ارزشمندی برای ایجاد و تقویت نگاه توحیدی است. آنان که از سرمایه معنوی ارزشمند بهره می‌برند، مخاطبان ندای «این‌الرجبیون» می‌شوند.

آیت الله جنتی در ادامه سخنان خود، سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: آن حضرت با سیره هوشمندانه مبارزه خویش و با حرکتی آینده‌نگر، در سخت‌ترین شرایط، از کمترین فرصت‌ها بهره بسیار برد و خیلی از تهدید‌ها را به فرصتی برای گسترش آموزه‌های ناب اسلامی تبدیل کرد. نهضت علمی حضرت امام هادی علیه السلام کلیدی برای نجات جامعه اسلامی است. آن حضرت مجاهدانه وارد عرصه روشنگری و تبیین شدند و با این نهضت علمی که در قالب حضور در مناظره‌های علمی و پاسخ‌گویی به شبهه‌های اعتقادی و تربیت شاگردان برجسته صورت گرفت، جامعه اسلامی را از خطر رسوخ اندیشه‌های انحرافی نجات دادند.

وی مهم‌ترین درس از سیره تبلیغی امام دهم علیه السلام را آگاه‌سازی و قوی کردن بنیه علمی و اعتقادی جامعه دانست گفت: بهترین راه مبارزه با شبهات اعتقادی همین است؛ زیرا در این صورت جامعه در مواجهه با شبهات و هجمه‌های فرهنگی تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد.

