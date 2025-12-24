باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم دانشگاهی از دانشگاه بیرمنگام یک مطالعه پیشگامانه را رهبری کرد که دادههای اولیه میکروبیوم را از مطالعات متعدد، از جمله بیش از ۱۷۰۰ کودک و بزرگسال از ۱۱ کشور، که همگی تازه تشخیص داده شده و قبل از شروع هرگونه درمانی بودند، گردآوری کرد.
نتایج نشان داد که افراد مبتلا به بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو، شایعترین اشکال IBD، باکتریهای بیهوازی مفید مسئول هضم کربوهیدراتهای پیچیده را از دست میدهند. در مقابل، آنها افزایش باکتریهای مقاوم به اکسیژن را تجربه میکنند که معمولاً از دهان به روده مهاجرت میکنند.
دکتر پیتر ریمر، متخصص گوارش و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه، توضیح داد: «این یافتهها تصویر دقیقی از آنچه در شروع بیماری در روده اتفاق میافتد، به ما میدهد و نشان میدهد که تغییر سطح اکسیژن و مهاجرت باکتریها از دهان ممکن است محرکهای اصلی التهاب باشند و راه را برای تشخیص زودهنگام و درمانهای جدید هموار کنند.»
یافتههای کلیدی:
کاهش باکتریهای ضدالتهاب در بیماران.
افزایش باکتریهایی که در شروع بیماری در محیطهای غنی از اکسیژن رشد میکنند، از جمله انواعی که معمولاً در دهان یافت میشوند.
تفاوت بین نمونههای مدفوع و بیوپسیها و بین کودکان و بزرگسالان.
الگوهای میکروبیوم بر اساس منطقه جغرافیایی متفاوت است و نیاز به دادههای جهانی برای پشتیبانی از مطالعات آینده را برجسته میکند.
در مطالعات میکروبیوم از روشهای تحلیلی متغیری استفاده شد که نشاندهنده اهمیت استانداردسازی است.
این یافتهها نشاندهنده پتانسیل توسعه ابزارهای تشخیصی برای تشخیص زودهنگام بیماری التهابی روده و همچنین استراتژیهای درمانی جدیدی است که میکروبیوم را هدف قرار میدهند یا سطح اکسیژن را در روده تغییر میدهند، بهویژه برای بیماران تازه تشخیص داده شده.
پیامدهای این مطالعه برای تشخیص و درمان
این مطالعه از «فرضیه اکسیژن» پشتیبانی میکند، که براساس آن افزایش اکسیژن در پوشش روده ممکن است تعادل میکروبیوم را مختل کرده و به بیماری کمک کند. همچنین وجود باکتریهای دهانی مانند گرانولکتلا و هموفیلوس در روده را برجسته میکند و به طور بالقوه اهداف جدیدی را برای درمان یا پیشگیری ارائه میدهد.
این مطالعه در مجله Gastroenterology منتشر شده است.
منبع: Medical Express