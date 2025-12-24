چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد محاصره دریایی جزئی ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه محاصره دریایی جزئی ونزوئلا توسط ایالات متحده را محکوم کردند و آن را تجاوز مسلحانه غیرقانونی دانستند و از کنگره ایالات متحده خواستند که مداخله کند.
ایالات متحده یک نیروی نظامی بزرگ در کارائیب مستقر کرده و اخیراً به عنوان بخشی از محاصره دریایی علیه کشتیهای ونزوئلایی که آنها را تحت تحریم میداند، تانکرهای نفتی را رهگیری کرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای مشترک گفتند: "هیچ حقی برای اعمال تحریمهای یکجانبه از طریق محاصره مسلحانه وجود ندارد. "
آنها افزودند که محاصره، استفاده ممنوعه از نیروی نظامی علیه کشور دیگری طبق منشور سازمان ملل است.
آنها گفتند: «این استفاده از زور چنان جدی است که طبق تعریف تجاوز در مجمع عمومی سال ۱۹۷۴، صراحتاً به عنوان تجاوز مسلحانه غیرقانونی شناخته میشود. به این ترتیب، این یک حمله مسلحانه طبق ماده ۵۱ منشور است - که در اصل به کشور قربانی حق دفاع از خود را میدهد.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ونزوئلا را به استفاده از نفت، منبع اصلی این کشور آمریکای جنوبی، برای تأمین مالی «تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی» متهم میکند.
کاراکاس هرگونه دخالت در قاچاق مواد مخدر را انکار میکند. این کشور میگوید واشنگتن به دنبال سرنگونی رئیس جمهور آن، نیکولاس مادورو است تا ذخایر نفتی ونزوئلا، بزرگترین ذخایر نفتی جهان را تصرف کند.
از ماه سپتامبر، نیروهای آمریکایی دهها حمله هوایی به قایقهایی انجام دادهاند که واشنگتن بدون ارائه مدرکی، آنها را به حمل مواد مخدر متهم میکند. بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدهاند.
کنگره باید دخالت کند
کارشناسان گفتند: «این قتلها به منزله نقض حق حیات است. آنها باید مورد بررسی قرار گیرند و مسئولان آنها پاسخگو باشند.» آنها افزودند: «در همین حال، کنگره ایالات متحده باید برای جلوگیری از حملات بیشتر مداخله کند و محاصره را لغو کند.»
آنها از کشورها خواستند تا اقداماتی را برای توقف محاصره و قتلهای غیرقانونی و اجرای عدالت در مورد عاملان آن انجام دهند.
چهار نفری که بیانیه مشترک را امضا کردند عبارتند از: بن سائول، گزارشگر ویژه حفاظت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم؛ جورج کاتروگالوس، متخصص ترویج نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه؛ سوریا دوا، متخصص توسعه و جینا رومرو، که حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز را پوشش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل متحد، چهرههای مستقلی هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأمور شدهاند تا یافتههای خود را گزارش دهند. بنابراین، آنها از طرف خود سازمان ملل متحد صحبت نمیکنند.
روز سهشنبه در سازمان ملل متحد در نیویورک، ونزوئلا پس از درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت، واشنگتن را به «بزرگترین اخاذی شناخته شده در تاریخ ما» متهم کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه