باشگاه خبرنگاران جوان؛ رامین کاشف آذر در هشتمین نشست کارگروه اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی براهمیت برگزاری این نشست تاکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و تعامل هرچه بیشتر میان منطقه آزاد شهر فرودگاهی و سایر مناطق آزاد کشور دانست.

وی اظهار داشت: برگزاری این جلسات می‌تواند به نزدیکی و همگرایی بیشتر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با سایر مناطق آزاد منجر شود و انتظار می‌رود سایر مناطق آزاد نگاه ویژه‌تری به ظرفیت‌ها و نقش این منطقه‌ی راهبردی داشته باشند.

سرپرست شهر فرودگاهی با اشاره به ساختار مدیریتی مناطق آزاد کشور گفت: تمامی مناطق آزاد ذیل دبیرخانه شورای‌عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند، در حالی که منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تنها منطقه آزادی است که تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این ویژگی در کنار سابقه طولانی فعالیت‌های تجاری در این مجموعه و تجارب تخصصی مناطق آزاد، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی خلاقانه و اثربخش در توسعه اقتصادی کشور باشد.

کاشف‌آذر افزود: وجود همزمان سه شیوه حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، این منطقه را به یکی از کم‌نظیرترین ظرفیت‌های لجستیکی کشور تبدیل کرده است که فرصت مناسبی برای استفاده از تجربیات مشترک و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم می‌آورد.

وی با دعوت از تمامی مناطق آزاد کشور برای همکاری و همراهی با منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تصریح کرد: این منطقه در آغاز مسیر توسعه خود قرار دارد و برای رونق‌بخشی هرچه بیشتر، نیازمند انتقال تجربه، همکاری و همفکری سایر مناطق آزاد است. شهر فرودگاهی می‌تواند به نقطه عزیمت جدیدی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور تبدیل شود.

سرپرست شهر فرودگاهی در پایان با قدردانی مجدد از حضور مهمانان، خواستار افزایش نشست‌های مشترک به‌منظور تبادل تجربیات شد و تأکید کرد: بدون همکاری و همدلی، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود و ظرفیت‌های شهر فرودگاهی می‌تواند برای سایر مناطق آزاد نیز مفید و راهگشا باشد.

در ادامه این نشست، اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ضمن قدردانی از میزبانی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گفت: سخنان دکتر کاشف‌آذر نشان‌دهنده دغدغه‌مندی مدیریتی ایشان نسبت به آینده این مجموعه گسترده است و برگزاری این نشست حاصل نگاه هوشمندانه و آینده‌نگرانه مدیریت شهر فرودگاهی است.

وی افزود: حاضران در این نشست از باتجربه‌ترین مدیران مناطق آزاد کشور هستند که بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در این حوزه دارند و انتقال تجربیات آنان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد مناطق آزاد ایفا کند. نشست‌های معاونان اقتصادی مناطق آزاد به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود و بستری مناسب برای تعامل، هم‌افزایی و شناخت ظرفیت‌های متقابل فراهم می‌آورد.

شاه‌منصوری با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تصریح کرد: نزدیکی این منطقه به پایتخت و برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی پیشرفته، آن را به فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است و می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی مؤثر برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و پشتیبان سایر مناطق آزاد عمل کند.

در پایان این نشست، معاونین و نمایندگان سایر مناطق آزاد کشور به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود از دبیرخانه شورای‌عالی پرداختند و سپس از بخش‌های مختلف شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از جمله گمرک زمینی، حوزه یک گمرکی، انبار هوشمند و اتاق فلزات گرانبها و هسته پیشران منطقه‌آزاد بازدید به‌عمل آوردند.

این نشست با حضور رامین کاشف‌آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، اسفندیار شاه‌منصوری معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، معاونان اقتصادی مناطق آزاد سراسر کشور و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط، در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برگزار گردید.