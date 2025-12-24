باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال بارندگی‌های اخیر دریاچه فصلی خنج استان فارس پس از ۴ سال پرآب شد. این دریاچه با ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت، آب باران یکی از زیباترین دریاچه فصلی آب شیرین جنوب فارس و کشور تبدیل کرده است که علابره تقویت آب‌های زیرزمینی، و نه تنها از هدر رفتن روان آب‌ها و سیلاب‌ها جلوگیری می‌کند؛ بلکه موجب تقویت بخش کشاوزری می‌شود.

گفتنی است این دریاچه در سال‌های پر بارش زیستگاه پرندگانی است که از مناطق قطب مهاجرت و در این دریاچه تخم گذاری می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

