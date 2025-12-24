آمریکا با اعمال ممنوعیت روادید برای مقامات اروپایی که مرتبط با فضای دیجیتال هستند، خشم مکرون و اتحادیه اروپا را برانگیخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه آمریکا ممنوعیت صدور روادید برای پنج چهره برجسته اروپایی را اعمال کرد، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و اتحادیه اروپا این کشور را به «اجبار و ارعاب» متهم کردند.

ممنوعیت صدور روادید علیه «تیری برتون» اعمال شده است. این مقام اروپایی یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا است که هدف آن ایجاد یک فضای آنلاین امن‌تر و شفاف‌تر است. افزون بر برتون، چهار فعال دیگر که ضد انتشار اخبار جعلی فعالیت می‌کنند نیز دچار این ممنوعیت شده‌اند که دو نفر آنها در آلمان و دو نفر هم در انگلیس زندگی می‌کنند.

مکرون این ممنوعیت روادید را با لحنی خشمگین محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اقدامات به منزله ارعاب و اجبار با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا است. مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا پس از یک فرآیند دموکراتیک و مستقل توسط پارلمان اروپا و شورا تصویب شده است. این مقررات در داخل اروپا اعمال می‌شوند تا رقابت عادلانه بین پلتفرم‌ها را تضمین کنند و اطمینان حاصل کنند که آنچه در حالت آفلاین غیرقانونی است، در حالت آنلاین نیز غیرقانونی است. قوانین حاکم بر فضای دیجیتال اتحادیه اروپا قرار نیست در خارج از اروپا تعیین شوند.»

سخنگوی کمیسیون اروپا نیز به این اقدام واکنش نشان داد و گفت: «در صورت لزوم، ما به سرعت و قاطعانه برای دفاع از استقلال نظارتی خود در برابر اقدامات ناموجه واکنش نشان خواهیم داد.»

طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، اگر پلتفرمی (مانند ایکس، اینستاگرام و غیره) به تعهدات خود عمل نکرده و محتوای غیرقانونی در بستر خود را حذف نکند، ممکن است توسط کمیسیون اروپا جریمه شود.  آمریکا ادعا می‌کند این اقدامات به منزله «سانسور» است و آن را محکوم کرده است.

پیش از این، پلتفرم ایکس به دلیل نقض قوانین به میزان ۱۲۰ میلیون یورو توسط اتحادیه اروپا جریمه شد.

کارشناسان می‌گویند از آن جایی که هوش مصنوعی و فضای دیجیتال روز به روز نقش مهم‌تری در شکل دادن به باور‌های مردم ایجاد می‌کند، با گذر زمان این فناوری‌ها به صحنه بزرگ‌تری از رویارویی اتحادیه اروپا و آمریکا تبدیل خواهد شد.

منبع: گاردین

برچسب ها: امانوئل مکرون ، اتحادیه اروپا ، فضای دیجیتال
