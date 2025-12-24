عراقچی گفت: جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در کنایه به سخنان مورگان اورتگاس، نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت، نوشت: تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آمادهٔ مذاکرهای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناختهشدهی بینالمللی خود را فراموش کنید!»
«سیدعباس عراقچی» با اشاره به اینکه «این دیکتهکردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکرهای معنادار! ـ» ادامه داد: جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند؛ و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه میکنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کردهٔ خود پشیمان شوند.
«دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمبافکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آنها را موفقیت جلوه دهید! بهجای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.