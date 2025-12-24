شهردار منطقه ۱۲ تهران از احیای ۶۰ عمارت و مغازه که طی چهار دهه در خیابان فردوسی تهران متروکه بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت فرهنگی و اقتصادی خیابان فردوسی گفت: تلاشهای گستردهای برای بازگرداندن سرزندگی به فردوسی صورت گرفته است؛ خیابانی که بیش از ۸۰ عمارت و مغازه آن به دلیل متروکه شدن، چهرهای مرده به خود گرفته بود.
شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه این پروژه با هدف احیای «جسمهای نیمهجان» منطقه آغاز شده گفت: عمارت صادق در مراحل پایانی مرمت و به شکلی بسیار زیبا بازسازی شده است، مجموعه تمدن و کوچه تمدن احیا و بازگشایی شدهاند.
وی افزود: عمارت اتحادیه با همکاری شهرداری مرمت شده است، عمارت گیلان نو (مسافرخانه سابق) که سالها متروکه بود، اکنون به «عمارت ملوکانه» تبدیل شده که بهعنوان مجموعه هتل آپارتمان و رستوران سرباز، با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان تهرانی روبهرو شده است.
شهردار منطقه ۱۲ همچنین از همکاری نهادهای مختلف برای رفع موانع حقوقی و مسائلی که درگیر ورثه بودند، قدردانی کرد و گفت: باید از مجموعه شهرداری، دادستانی و قوه قضاییه که کمک کردند تا مشکلات حقوقی این املاک حل شود، تشکر کرد. این اتفاق خوب در تهران شکل گرفته و حال خیابان فردوسی در این روزها خوب است.