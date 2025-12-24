باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس در پلتفرم رسانه اجتماعی X به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: ایالات متحده نگران است که کشور‌های عربی به دلیل سیاست اسرائیل در مورد ایجاد شهرک‌های صهیونیستی، همکاری با اسرائیل را در حل مناقشه غزه کاهش دهند.

این مقام گفت: «هرچه اسرائیل بیشتر تحریک کند، کشور‌های عربی کمتر مایل به همکاری با آنها خواهند بود.» به گفته وی، واشنگتن انتظار دارد همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند باشند.

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل در ۲۳ دسامبر خواستار از سرگیری ساخت شهرک‌های صهیونیستی در نوار غزه شد. او ابراز اطمینان کرد که حضور اسرائیل در این منطقه محصور دائمی خواهد بود. روزنامه تایمز اسرائیل خاطرنشان می‌کند که اظهارات کاتز مغایر با طرح صلح میانجیگری شده توسط ایالات متحده برای غزه است.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بار‌ها احتمال از سرگیری ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در غزه را رد کرده است.