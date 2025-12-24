باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احمدی پور گفت: با راه اندازی این خط علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به مرکز و شمال کشور و تأمین خوراک پالایشگاه‌های موجود در نیمه شمالی کشور، این خط به عنوان یک پشتیبان عملیات انتقال نفت خام در کشور فعال خواهد بود.

وی افزود: طول خط لوله سبزآب - شازند حدود ۳۴۰ کیلومتر است که ۱۰۴ کیلومتر از آن در محدوده سبزآب تا تنگ فنی ۳۰اینچ و مابقی خط تا شازند ۲۶ اینچ است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ظرفیت فعلی این خط را حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: ظرفیت این خط در نهایت ۱۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که پیش‌بینی می کنیم تا یک الی دو ماه آینده به ظرفیت کامل برسیم.

احمدی پور تآکید کرد: در مرحله اول عملیات پرکردن این خط در اواخر مرداد تا اواسط شهریور ماه سال جاری انتقال نفت خام در محدوده سبزآب تا تنگ فنی انجام شد و در مرحله دوم نیز پس از یک ماه از شروع عملیات در محدوده بخش دوم خط، روز جاری (سوم دی ماه) نفت خام به پالایشگاه شازند رسید.

وی با اشاره به وجود ۵ تلمبه خانه در مسیر این خط از اشتغالزایی حدود 10 نفر نیروهای فنی و عملیاتی و پشتیبانی در هر کدام از مراکز انتقال خبر داد و گفت: با احتساب 5 تلمبه خانه 50 نفر درگیر عملیات پرکردن این خط بودند که در طول 24 ساعت 1200 نفر / ساعت روزانه و 36 هزار نفر / ساعت ماهانه کار انجام شده تا خط آماده بهره برداری کامل شده است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره مزایای این پروژه در زمینه تسهیل عملیات انتقال نفت خام کشور گفت: فعالیت این خط در کنار دو رشته خط انتقال نفت خام دیگر که از جنوب به سمت مرکز و شمال کشور می آید، کمک شایانی برای پشتیبانی از انتتقال نفت خام و تأمین خوراک پالایشگاه های شمالی کشور خواهد بود.

احمدی پور افزود: ظرفیت مازاد علاوه بر خطوط موجود به صنعت انتقال نفت کمک شایانی خواهد بود تا علاوه بر کاستن از فشار عملیات انتقال و انتقال ایمن فرآورده، در صورت مشکلات احتمالی در خطوط موجود، از این خط به عنوان یک خط پشتیبان مطمئن و ارزشمند برای تأمین خوراک پالایشگاه های شازند و تهران بهره مند شویم.

وی تأکید کرد: تجهیزات و قطعات مورد نیاز احداث این خط لوله عمدتا ایرانی بوده و از طریق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عنوان مجری پروژه از طریق شرکت های ایرانی تامین شده است.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی