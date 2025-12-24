مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از افزایش ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به مرکز و شمال کشور با بهره‌برداری از خط لوله جدید انتقال نفت خام سبزآب - تنگ فنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احمدی پور گفت: با راه اندازی این خط علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به مرکز و شمال کشور و تأمین خوراک پالایشگاه‌های موجود در نیمه شمالی کشور، این خط به عنوان یک پشتیبان عملیات انتقال نفت خام در کشور فعال خواهد بود.

وی افزود: طول خط لوله سبزآب - شازند حدود ۳۴۰ کیلومتر است که ۱۰۴ کیلومتر از آن در محدوده سبزآب تا تنگ فنی ۳۰اینچ و مابقی خط تا شازند ۲۶ اینچ است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ظرفیت فعلی این خط را حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: ظرفیت این خط در نهایت ۱۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که پیش‌بینی می کنیم تا یک الی دو ماه آینده به ظرفیت کامل برسیم.

 احمدی پور تآکید کرد: در مرحله اول عملیات پرکردن این خط در اواخر مرداد تا اواسط شهریور ماه سال جاری انتقال نفت خام در محدوده سبزآب تا تنگ فنی انجام شد و در مرحله دوم نیز پس از یک ماه از شروع عملیات در محدوده بخش دوم خط، روز جاری (سوم دی ماه) نفت خام به پالایشگاه شازند رسید.

وی با اشاره به وجود ۵ تلمبه خانه در مسیر این خط از اشتغالزایی حدود 10 نفر نیروهای فنی و عملیاتی و پشتیبانی در هر کدام از مراکز انتقال خبر داد و گفت: با احتساب 5 تلمبه خانه 50 نفر درگیر عملیات پرکردن این خط بودند که در طول 24 ساعت 1200 نفر / ساعت روزانه و 36 هزار نفر / ساعت ماهانه کار انجام شده تا خط آماده بهره برداری کامل شده است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره مزایای این پروژه در زمینه تسهیل عملیات انتقال نفت خام کشور گفت: فعالیت این خط در کنار دو رشته خط انتقال نفت خام دیگر که از جنوب به سمت مرکز و شمال کشور می آید، کمک شایانی برای پشتیبانی از انتتقال نفت خام و تأمین خوراک پالایشگاه های شمالی کشور خواهد بود.

احمدی پور افزود: ظرفیت مازاد علاوه بر خطوط موجود به صنعت انتقال نفت کمک شایانی خواهد بود تا علاوه بر کاستن از فشار عملیات انتقال و انتقال ایمن فرآورده، در صورت مشکلات احتمالی در خطوط موجود، از این خط به عنوان یک خط پشتیبان مطمئن و ارزشمند برای تأمین خوراک پالایشگاه های شازند و تهران بهره مند شویم.

وی تأکید کرد: تجهیزات و قطعات مورد نیاز احداث این خط لوله عمدتا ایرانی بوده و از طریق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عنوان مجری پروژه از طریق شرکت های ایرانی تامین شده است.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 

برچسب ها: مصرف گاز ، تولیدگاز
خبرهای مرتبط
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
آخرین اخبار
تقویت ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به شمال کشور
میزان مصرف گاز به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید
ظرفیت لجستیکی شهر فرودگاهی، فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان
دارو و شیرخشک امسال چقدر یارانه می‌گیرند؟
نرخ عوارض مصرف برق مازاد بر الگو برای سال آینده مشخص شد
ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم
سازمان توسعه تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیه صادر کرد
پروژه‌های جهش تولید مسکن در نقطه صفر قرار دارند/ پروژه‌های مسکنی با کسری ۴۰ درصدی منابع مالی آغاز می‌شوند+ فیلم
فتح آرام ۴ میلیون واحدی شاخص کل بورس با چاشنی لایحه بودجه
درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
تامین ارز واردات از ۴۳ میلیارد دلار گذشت
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
زرافزا؛ بهترین سایت خرید طلای آب شده با فاکتور رسمی
بازگشت شرایط عادی در مرز آستارا تا ۴ روز آینده / افزایش ظرفیت پذیرش کامیون روزانه به ۴۰۰ دستگاه کامیون+ فیلم
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
همه بارش‌های اخیر قابل تبدیل به آب مصرفی نیست
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد