حدود ۷۰ درصد اعضای منافقین (مجاهدین خلق)، نه با انتخاب آزاد، بلکه با فریب، زور و سوءاستفاده از شرایط سخت اسرای جنگی به این تشکیلات کشانده شدند.

جریان رسیدگی قضایی به پرونده جنایات گروهک منافقین، یکی از ابعاد مهم و کمتر گفته‌شده این پرونده، شیوه‌های سازمان‌یافته جذب نیرو و سلب آزادی اراده اعضاست؛ روندی که بنا بر مستندات موجود، از ورود اجباری و فریبکارانه افراد آغاز شده و با محروم‌سازی آنان از حق خروج آزادانه، به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بنیادین انسان‌ها انجامیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رسیدگی قضایی به پرونده جنایات گروهک منافقین، یکی از ابعاد مهم و کمتر گفته‌شده این پرونده، شیوه‌های سازمان‌یافته جذب نیرو و سلب آزادی اراده اعضاست؛ روندی که بنا بر مستندات موجود، از ورود اجباری و فریبکارانه افراد آغاز شده و با محروم‌سازی آنان از حق خروج آزادانه، به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بنیادین انسان‌ها انجامیده است.

در ادامه رسیدگی‌های حقوقی و قضایی به پرونده جنایات گروهک منافقین و بررسی ابعاد نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه، یکی از محورهای مورد توجه، نحوه جذب اعضا و سلب آزادی اراده از آنان است؛ موضوعی که هم در اسناد داخلی و هم در موازین بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان نقض آشکار حقوق بنیادین انسان‌ها شناخته می‌شود.

در همین چارچوب، حجت‌الاسلام قائمی، کارشناس حقوق بشر، در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده، با استناد به مستندات و شواهد موجود، به تشریح سازوکارهای ورود اجباری، فریبکارانه و غیرقانونی افراد به سازمان مجاهدین خلق و ممانعت از خروج آزادانه آنان پرداخت.

حجت‌الاسلام قائمی، کارشناس حقوق بشر، در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده جنایات گروهک منافقین با تأکید بر حق بنیادین انسان‌ها برای آزادی تشکل‌یابی، تصریح کرد: «شهروندان و ابناء بشر این حق را دارند که آزادانه وارد یک گروه شوند؛ البته گروهی که با مقررات داخلی و بین‌المللی سازگار باشد. همچنین خروج از آن سازمان یا گروه نیز باید به‌صورت آزادانه امکان‌پذیر باشد؛ اما بر اساس مستندات موجود، نه ورود به سازمان آزادانه بوده و نه خروج از آن.»

وی با اشاره به شواهد و اسناد متعدد در این زمینه افزود: «بر اساس استقرا و مستنداتی که در دسترس است، حدود ۷۰ درصد از اعضای این سازمان، ورود آزادانه‌ای نداشته‌اند.»