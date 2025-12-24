باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه با انتقاد شدید از اسرائیل گفت که مقامات اسرائیلی به آتشبس پایبند نیستند و آنها را به جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه متهم کرد.
اردوغان در جلسه حزب عدالت و توسعه در آنکارا گفت: «طبق توافق، قرار بود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک وارد غزه شود، اما اسرائیل به این تعهد پایبند نبوده و بارها با بهانههای بیاساس مانع کمکهای بشردوستانه شده است.»
علاوه بر این، رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که فلسطینیها با هوای سرد و «تجاوز مداوم» اسرائیل، رنج بیشتری را متحمل میشوند. او اظهار داشت که آنکارا ارسال کمکهای بشردوستانه را افزایش خواهد داد و گفت که این کشور تاکنون ۱۰۵۰۰۰ تن کمک به غزه ارسال کرده است.
منبع: آناتولی