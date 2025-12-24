رئیس جمهور ترکیه با انتقاد شدید از اسرائیل گفت که مقامات اسرائیلی به آتش‌بس پایبند نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه با انتقاد شدید از اسرائیل گفت که مقامات اسرائیلی به آتش‌بس پایبند نیستند و آنها را به جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه متهم کرد.

اردوغان در جلسه حزب عدالت و توسعه در آنکارا گفت: «طبق توافق، قرار بود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک وارد غزه شود، اما اسرائیل به این تعهد پایبند نبوده و بار‌ها با بهانه‌های بی‌اساس مانع کمک‌های بشردوستانه شده است.»

علاوه بر این، رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که فلسطینی‌ها با هوای سرد و «تجاوز مداوم» اسرائیل، رنج بیشتری را متحمل می‌شوند. او اظهار داشت که آنکارا ارسال کمک‌های بشردوستانه را افزایش خواهد داد و گفت که این کشور تاکنون ۱۰۵۰۰۰ تن کمک به غزه ارسال کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
نگرانی آمریکا از عدم همکاری کشور‌های عربی در مورد غزه با اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
آخرین اخبار
اردوغان: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست
نگرانی آمریکا از عدم همکاری کشور‌های عربی در مورد غزه با اسرائیل
خشم مکرون و اتحادیه اروپا از ممنوعیت‌های جدید آمریکا برای چند مقام اروپایی
کارشناسان سازمان ملل محاصره ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کردند
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
کرملین: پوتین در جریان مذاکرات آمریکا و روسیه قرار گرفت
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
مدودف: اوکراین به سوخت انسانی برای اروپا تبدیل شده است
تداوم حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
فضای مجازی و کودکان: جنگل دیجیتالی که جای بچه‌ها نیست
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
تاکید روسیه بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
کاهش ارزش سالانه دلار آمریکا به کمترین سطح در دوهه گذشته
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است