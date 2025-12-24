شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سنی متقاضیان دانشگاه فرهنگیان سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان در چند سال اخیر به یکی از دانشگاه‌های پرطرفدار میان داوطلبان تبدیل شده است و عده زیادی از افراد بخاطر مزایایی همچون استخدام رسمی، حقوق و مزایا، معافیت از سربازی تمایل دارند که جذب دانشگاه فرهنگیان شوند. اما شرایط پذیرش در این دانشگاه شرایط سنی است. به تازگی با ۳۰ افزایش سن در این دانشگاه موافقت شده است؛ اما به گفته شهروندخبرنگار فقط متولدین مهرماه سال هفتاد و پنج به بعد می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا عاجزانه از شما درخواست دارم این مسئله رو پیگیری کنید. بعد از سال‌ها و پیگیری‌های افراد دلسوز سقف سنی شرکت در آزمون فرهنگیان به سی سال ارتقا یافت و بر اساس عرف آزمون‌هایی که شرط سنی دارند در کشور برگزار می‌شوند ملاک شرط سنی در اولین روز ثبت نام آزمون هست. حتی آزمون‌های اخیر خود آموزش و پرورش که آخرین آن همین آزمون سرایداری بود شرط سنی ملاک در اولین روز ثبت نام آزمون بود. اما برای این آزمون فرهنگیان در دفترچه سنجش ملاک رو روز ورود به دانشگاه در نظر گرفته است که طبق آن فقط متولدین مهر سال هفتاد و پنج به بعد امکان ثبت نام دارند و دیگر افرادی که در اولین روز ثبت نام آزمون هنوز سی سال نشدند و قبل از این تاریخ هستند برای همیشه از شرکت در این آزمون محروم می‌شوندحتی در نامه ابلاغی رئیس جمهور برای افزایش سقف سنی افزایش سن سی سال برای ثبت نام ذکر شده است لطفا تا دیر نشده پیگیری فرمایید ممنون از لطفتون

