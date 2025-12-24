باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اوکراینِ تحلیلرفته با وجود توافق بر سر وام ۹۰ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا، گزینههای نظامی چندانی برای سال آینده ندارد. در واقع، این تأمین مالی اگرچه به کییف کمک میکند تا اواخر ۲۰۲۷ به دفاع ادامه دهد، اما منجر به تغییر چشمانداز آن در میدان نبرد نخواهد شد.
در طول سال ۲۰۲۵، پیشرویهای روسیه تا پایان پاییز ماهانه ۴۵۵ کیلومتر مربع بود. کاخ سفید در آخرین دور مذاکرات صلح استدلال کرده که اوکراین محکوم به از دست دادن ۲۲ درصد باقیمانده از استان دونتسک از جمله شهرهای کراماتورسک و اسلوویانسک است.
با سرعت فعلی پیشروی روسیه، این امر حدودا یک سال طول خواهد کشید. در همین حال، در مورد استراتژی اوکراین و تابآوری خط مقدم آن سوالاتی وجود دارد. در شش ماه گذشته، سه بار جبهه اوکراین تسلیم شده است، شرق دوبروپیلیا در دونتسک در میانه تابستان، شمال کوپیانسک در استان خارکف در اواخر تابستان و شرق هولیایپول در زاپروژیا در اواخر پاییز.
در همین حال، موضوع تلفات نیروی انسانی مطرح میشود. جانیس کلوگه، اقتصاددان و تحلیلگر تخمین میزند که روسیه ماهانه تقریباً ۳۰ هزار سرباز جدید جذب میکند که برای جبران تلفات آن کافی است. اما میزان جذب نیرو در اوکراین کمتر است. ادعای ۲۷ هزار نفر در ماه مطرح شده، اما گزارشها نشان میدهد که رقم واقعی احتمالا یک سوم آن است.
اوکراین طی چهار سال گذشته تلاش کرده است از ضد حملهها استفاده کند تا امید را به نیروهای خود بازگرداند. مشهورترین آن، حمله به استان کورسک روسیه بود که در تابستان سال ۲۰۲۴ اتفاق افتاد. در آن زمان اوکراین با استفاده از یک گروه اختصاصی از واحدهای تهاجمی، سعی کرد در خاک روسیه پیشروی کند تا در صورت برگزاری مذاکرات، دست بالاتر را داشته باشد. با این حال، این تهاجم در بلند مدت دستاوری نداشت، جز اینکه پیشروی روسیه را مدتی کند کرد.
منتقدان میگویند که این گروههای تهاجمی، متحمل خسارات سنگینی شدهاند تا جایی که دیگر نیروی ذخیره اوکراین کافی نیست و فقط برای مقابله با بحرانها در خط مقدم پاسخگو است. در واقع، به نظر میرسد که اوکراین دیگر ظرفیت غافلگیر کردن روسیه را ندارد.
بنبست تقریبی در خط مقدم، منجر به تلاشی جایگزین برای پیروزی از طریق اقتصادی شده است. اوکراین چندین پالایشگاه نفت روسیه را بمباران کرده و ناوگان سایه نفتکشهای مسکو را در حملات پهپادی هدف قرار داده است. در واقع، دولت کییف امیدوار است از این طریق به مسکو خسارت وارد کند.
در زمینه سیاسی، با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آینده اوکراین چندان قابل پیشبینی نیست. این خطر همچنان وجود دارد که اگر زلنسکی همچنان از واگذاری قلمرو به روسیه خودداری کند، با خشم ترامپ مواجه شده و کاخ سفید از ارائه اطلاعات نظامی به کییف خودداری کند. اما در عین حال، دولت کییف میتواند امیدوار باشد که با نتایج ضعیف جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، گرایش ترامپ به کرملین تضعیف شود.
در واقع، پس از دو سال جنگ، اوکراین دیگر هیچ شانسی برای «برد» در میدان نبرد ندارد. واقعبینانهترین چشمانداز برای دولت کییف آن است که سعی کند روسیه را در وضعیت فعلی ثابت نگه دارد. به این امید که در نهایت معجزهای پدیدار شود.
منبع: گاردین