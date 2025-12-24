تفاهم نامه همکاری رویداد ایران جان بین رسانه ملی و استانداری هرمزگان امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما گفت: پشتیبانی و تولید برنامه، دو محور اصلی این تفاهم نامه است.
علیرضا کیخواه افزود: تولید محتوا را شبکههای محلی، استانی، سراسری و برون مرزی صدا وسیما، و پشتیبانی از این تولیدات را استانداری و دستگاههای اجرایی هرمزگان برعهده دارند.
وی گفت: در رویداد ایران جان - هرمزگان ایران، ۱۶۰ شبکه ملی، محلی، رادیو، تلویزیون و برون مرزی، زیبایی ها، توانمندیها و ظرفیتهای استان هرمزگان را به تصویر میکشند.
استاندار هرمزگان نیز گفت: با اجرای وظایفی مختلفی همچون پشتیبانی، میزبانی را برعهده داریم و با ارائه دادههای مورد نیاز صدا و سیما، به تولید محتوا و برنامه سازی کمک میکنیم.
محمد آشوری افزود: هرمزگان ظرفیتهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، محیطی و ژئوپلیتیکی دارد که از بسیاری از این ظرفیتها غافل شدهایم.
وی گفت: این رویداد فرصتی مناسب برای آشکار کردن همه ظرفیتها و شناساندن هرمزگان به مردم استان، کشور، منطقه و توسعه سرمایه گذاری است.
قائم مقام اجرایی رئیس سازمان صدا و سیما هم گفت: در رویداد ایران جان همه ظرفیتهای استانها در قاب رسانه ملی و فضایی عادلانه منعکس میشود.
مهدی مجتهد افزود: راه اندازی پویشها در استان، به بهتر دیده شدن رویداد ایران جان - هرمزگان ایران کمک میکند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز گفت: در مدت اجرای این رویداد با حمایت استانداری، ارتباط رسانهای با استان کراس نودار روسیه نیز برقرار، و ظرفیتهای سرمایه گذاری دو استان مطرح و تبادل میشود.
معاون صدا رسانه ملی هم با اشاره به وجود ۹۹ شبکه رادیویی گفت: در این رویداد ۴۳۷ برنامه با ۸۶ عنوان به هرمزگان اختصاص دارد.
علی بخشی زاده افزود: در مجموع بیش از ۱۲ هزار دقیقه در برنامههای رادیو به استان هرمزگان پرداخته میشود.
محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما نیز گفت: این رویداد در مراحل مختلف پیش از آغاز، حین و بعد از اجرا نظر سنجی میشود و پرسشنامه هرمزگان ایران به زودی نهایی میشود.
نوروزی معاون برون مرزی رسانه ملی هم گفت: با معرفی دقیق و ذکر جزئیاتِ فرصتها در بخشهای مختلف همچون سرمایه گذاری و گردشگری، جزایر و فرهنگ، میتوان هرمزگان را در سطح بین المللی معرفی کرد.
محسن برمهانی معاون سیما سازمان صدا و سیما گفت: ۱۸ شبکه ملی برای نمایش ظرفیتهای هرمزگان پای کار هستند.
رویداد ایران جان ۲۷ دی تا سوم بهمن ماه در ایستگاه هفتم به هرمزگان اختصاص دارد.
