باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی- غریب سجادی اظهار کرد:در استان به صورت کلی در تمامی آمارهای مربوط بە سرقت جزو استانهای آخر کشور است و کاهش دە درصدی سرقت در شرایطی کە هر روزە شاهد فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم، بهویژه طبقه پایین جامعه، خبر خوشحالکنندهای است و نشان دهنده فرهنگ والای مردم و البتە تلاشهای خوب نیروی انتظامی است.
وی تاکید کرد: که در کنار این مهم متاسفانە ۵۶ درصد سرقتهای استان مربوط به شهر سنندج است هرچند بسیاری از سارقین غیر بومی هستند، اما ضرورت دارد این مسائل در شهرستان جدیتر بررسی شود.
فرماندار همچنین نسبت به افزایش ظرفیت کمپ ماده ۱۶ و مشکلات مربوط به معتادین متجاهر هشدار داد و گفت هیچ دلیل منطقی و کارشناسی وجود ندارد کە ما تمام معتادان متجاهر سطح استان را به کمپ شهر سنندج انتقال بدهیم لذا در شهرهای بزرگ احداث کمپ مادە ۱۶ ضروریست.
وی همچنین بر لزوم سازماندهی صنوف آلاینده و مزاحم تأکید کرد و ضمن انتقاد به مدیران راه و شهرسازی گفت پروژه شهرک صنوف آلاینده با مساحتی حدود ۴۷ هکتار باوجود کلنگزنی در ۳ آبان ۱۴۰۳، هنوز تعیین تکلیف نشده است و علی رغم اینکە اتحادیەهای مربوطه پای کار هستند، اما بعد از یکسال در پیچ و خم اتاقهای راه و شهرسازی سرگردان هستند.
سجادی افزود: مگر عمر دولت و مدیریت ما چقدر است که پس از یک سال هنوز راه و شهرسازی زمین تعیین شده برای صنوف آلاینده را تعیین تکلیف نمیکند.