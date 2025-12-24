باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کرمان برای مهمان نوازی آماده می‌شود + فیلم

کرمان این روز‌ها آماده میزبانی ششمین سالگرد سردار دل‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی گلزار شهدای کرمان در حال آماده شدن برای این مراسم سالگرد است.

مطالب مرتبط
کرمان برای مهمان نوازی آماده می‌شود + فیلم
young journalists club

روایت سردار مکی یازع از حضور حاج قاسم در سیل خوزستان + فیلم

کرمان برای مهمان نوازی آماده می‌شود + فیلم
young journalists club

ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

کرمان برای مهمان نوازی آماده می‌شود + فیلم
young journalists club

خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا پهپاد «شاهد۱۳۶» ایران را کپی کرد + فیلم
۱۷۱۶

آمریکا پهپاد «شاهد۱۳۶» ایران را کپی کرد + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
خط بطلان مقام اطلاعاتی اسرائیل بر سناریوی بی‌بی‌سی؛ تغییر رژیم در ایران ساده‌لوحی است! + فیلم
۱۲۷۹

خط بطلان مقام اطلاعاتی اسرائیل بر سناریوی بی‌بی‌سی؛ تغییر رژیم در ایران ساده‌لوحی است! + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۹۲۷

ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم
۸۳۴

افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
انفجار مرگبار در خانه سالمندان پنسیلوانیا + فیلم
۶۹۶

انفجار مرگبار در خانه سالمندان پنسیلوانیا + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.