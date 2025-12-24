باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که با مارک روته، دبیرکل ناتو در مورد وضعیت اوکراین و اقدامات انجام شده توسط کشور‌های حامی اوکراین صحبت کرده است.

مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ماه ژانویه در پاریس، ما به کاری که در این چارچوب آغاز کرده‌ایم، ادامه خواهیم داد تا تضمین‌های امنیتی محکمی را به اوکراین ارائه دهیم که پیش‌نیاز صلحی پایدار و مستحکم است.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز به خبرنگاران گفت که در چارچوب طرح صلح جدید، حاضر است نیرو‌های خود را از دونتسک خارج کند، اگر مسکو نیز عقب‌نشینی کرده و این منطقه به یک منطقه اقتصادی آزاد و غیرنظامی تحت نظارت نیرو‌های بین‌المللی تبدیل شود.

این پیشنهاد، واضح‌ترین نشانه از مصالحه‌ای است که رئیس جمهور اوکراین حاضر شده در مورد منطقه دونباس انجام دهد، منطقه‌ای که کنترل آن از نکات اصلی مذاکرات صلح است.

زلنسکی گفت که ترتیب مشابهی می‌تواند برای منطقه زاپروژیا که در حال حاضر تحت کنترل روسیه است، امکان‌پذیر باشد. او گفت که هر طرح صلحی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

در همین حال، با توجه به بی‌نتیجه بودن گفت‌و‌گو‌های صلح، پاپ لئو چهاردهم خواستار آتش‌بس جهانی دست کم در روز کریسمس شده است.

منبع: رویترز