باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نفت بندرعباس عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل مهمان خود تیم سن ایچ ساوه شکست خورد.
امیرحسین دهقانی تک گل تیم پالایش نفت بندرعباس به ثمر رساند.
دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر ۱ برابر میزبان خود تیم جواد الائمه شهرکرد به برتری دست یافت.
محمدرضا دهقانی و کیانوش شیرپور گلزنان تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بودند.
با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده نهم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۲۷ امتیاز ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.